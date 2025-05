Brasília abre temporada de festas juninas em maio

Mesmo antes de junho chegar, o clima de arraial já toma conta do Distrito Federal. Diversas festas juninas estão sendo antecipadas para maio, com programação que inclui quadrilhas, comidas típicas, forró e muita tradição. A agenda junina se estende por escolas, igrejas, centros comunitários e espaços culturais, marcando o início de uma das épocas mais queridas pelos brasilienses.

Com opções gratuitas e pagas, as festas prometem agradar a todos os gostos e bolsos — de celebrações tradicionais em paróquias a eventos com grandes atrações.

Nos dias 23 e 24 de maio, o estacionamento da Faculdade Uniplan, em Águas Claras, vai se transformar num verdadeiro terreiro de cores, passos marcados e muita emoção. Grupos consagrados como Sabugo de Milho, Se Bobear a Gente Pimba e Formiga da Roça vão marcar presença, prometendo encantar o público com coreografias vibrantes, figurinos caprichados e toda a energia que só uma boa quadrilha consegue trazer.

Para garantir mais conforto ao público, arquibancadas especiais serão montadas de frente para a arena das apresentações.

Segundo o organizador do evento, Daniel Duarte, o circuito é um marco para o calendário junino do DF. “É uma honra dar início a esse projeto no Arraiá de Águas Claras. Estamos recebendo quadrilhas premiadas, que representam com orgulho a cultura popular nordestina e brasiliense. Vai ser um espetáculo!”, afirma.

Além das apresentações juninas, o evento contará com shows musicais de peso, incluindo Zé Felipe & Miguel, Júnior Ferreira & Banda, Trio Balançado e Banda Encosta N’eu, garantindo dois dias de muito forró e sertanejo.

E, claro, a festa também será um prato cheio para os amantes da culinária típica: quentão, canjica, pamonha, milho verde, bolo de milho, caldos e doces regionais estarão à venda nas tradicionais barraquinhas.

As vendas já começaram em 8 de abril pela Bilheteria Digital, com valores a partir de R$ 20 (meia-entrada, primeiro lote). Os preços estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Confira outras programações, em outras regiões administrativas:

9 e 10 de maio

• Local: Paróquia Nossa Senhora do Lago (SHIN Qi 3, Lote A – Lago Norte)

• Horário: 18h às 00h

• Valor: R$ 10,00

23 e 24 de maio

• Local: Arraiá Águas Claras (UNIPLAN – Av. Pau Brasil, Lote 2)

• Horário: 19h às 02h

• Valor: A partir de R$ 30,00

29 a 31 de maio

• Local: Arraiá do Movimento Comunitário do Jardim Botânico (CPS – Jardins Mangueiral)

• Horário: A partir das 18h

• Entrada gratuita

29 de maio a 1º de junho

• Local: Paróquia São Judas Tadeu (SGAS 908 – Asa Sul)

• Horário: 18h30 às 23h30

• Entrada gratuita

30 de maio

• Local: Arraiá Eduardo e Mônica (Complexo Cordel – Park Way)

• Horário: A partir das 19h

• Valor: R$ 55,00

30 e 31 de maio

• Local: Arraiá do Lago (Clube Almirante Alexandrino – Setor de Clubes Norte)

• Horário: A partir das 18h

• Valor: A partir de R$ 22,50

30 de maio a 1º de junho

• Local: Arraiá da Cristo (Q.202 Conj. 17 A/E – São Sebastião-DF)

• Horário: A partir das 19h

• Entrada gratuita

31 de maio

• Local: Festa Junina da OAB (Clube da Advocacia)

• Horário: A partir das 19h

• Valor: A partir de R$ 30,00

Serviço – Arraiá Águas Claras

• Data: 23 e 24 de maio

• Horário: 19h às 02h

• Local: Estacionamento da Faculdade Uniplan (Av. Pau Brasil – Águas Claras)

• Ingressos: A partir de R$ 20 (meia, 1º lote) à venda no site Bilheteria Digital