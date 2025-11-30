Zootopia 2 fatura R$ 2,9 bilhões e tem melhor estreia da história das animações

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Nova animação da Disney, “Zootopia 2” teve um final de semana glorioso nos cinemas de todo o mundo e se tornou a maior estreia de uma animação em todos os tempos.

No total, “Zootopia 2” arrecadou US$ 556 milhões (cerca de R$ 2,9 bilhões na atual cotação de dólar) em seu primeiro final de semana de exibição. Os dados foram divulgados pela Disney e repercutidos pela rede norte-americana ABC.

Filme arrecadou US$ 156 milhões apenas na bilheteria doméstica, impulsionado pelo feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos. Globalmente, a animação faturou mais US$ 400 milhões, muito graças à estreia na China.

Com esse faturamento, “Zootopia 2” se tornou a maior abertura para um filme de animação da história.

Ainda, o longa se tornou a quarta maior estreia de todos os tempos para qualquer filme. Também foi a principal estreia nos cinemas neste ano.

“Zootopia 2” é a sequência da animação lançada originalmente em 2016. Naquele ano, a produção arrecadou mais de US$ 1 bilhão globalmente.

Roteiro do filme gira em torno da cidade Zootopia, ambientada por animais antropomórficos. No Brasil, os personagens são dublados por famosos como Monica Iozzi (Judy Hopps), Rodrigo Lombardi (Nick Wilde) e Danton Mello (Gary).

“Zootopia 2” está em exibição nos cinemas brasileiros.