Timothée Chalamet diz que Adam Sandler é um dos melhores atores de todos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O ator Timothée Chalamet, duas vezes indicado ao Oscar por suas atuações em “Me Chame Pelo Seu Nome” e “Um Completo Desconhecido”, disse considerar Adam Sandler “um dos melhores atores de todos os tempos”.

A fala aconteceu em um evento com o veterano de Hollywood em um ginásio de Los Angeles na noite de sábado (15), quando os dois reviram cenas de suas filmografias diante de arquibancadas lotadas.

Após assistir a um trecho do colega na comédia romântica de 2002, “Embriagado de Amor”, dirigida por Paul Thomas Anderson, Chalamet exaltou a atuação de Sandler, no papel de um vendedor de desentupidores que se apaixona por uma mulher misteriosa.

“Para atores de todas as idades, mas especialmente da minha geração, é uma das performances mais importantes. Impactante, profundamente comovente”, disse o franco-americano de 29 anos.

“Acho que, como você ascendeu a alturas comerciais tão grandes, as pessoas que não estão realmente por dentro não entendem o quão impactante foi aquela performance e quão incrivelmente matizada, profundamente vivida e comovente ela é”, completou.

Chalamet continuou a elogiar Sandler e fez referência ao fato de o ator de 59 anos nunca ter ganhado uma estatueta do Oscar.

“Sei que não é sobre prêmios, mas você deveria ter um homem dourado em suas mãos porque você é um dos melhores atores de todos os tempos”.

Adam Sandler retribuiu o elogio: “O que você continua a fazer pelo cinema e por todos nós está além de tudo. Mal posso esperar para ver o que você vai fazer no futuro”, disse.