‘The New York Times’ destaca ‘Ainda Estou Aqui’ em sua lista de melhores filmes

O longa Ainda Estou Aqui integra a lista de “Melhores filmes de 2025, até agora” do jornal americano The New York Times. A lista foi publicada na última sexta-feira, dia 23.

Junto de obras como Pecadores, Blackbag e a animação Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl, a obra brasileira do diretor Walter Salles recebeu elogios pela crítica do jornal, Alissa Wilkinson.

Alissa explicou que grande parte da emoção da obra se encontra na atuação de Fernanda Torres como Eunice Paiva: “Seu olhar penetrante é magnético.”

A crítica também relembrou as diversas indicações do longa e da protagonista em premiações reconhecidas internacionalmente, como o Globo de Ouro e o Oscar.

Apesar de integrar a lista de 2025, o longa foi lançado em novembro de 2024, tendo faturado mais de R$ 200 milhões em bilheteria.

Ainda Estou Aqui, que ganhou como Melhor Filme Internacional no Oscar, é baseado no livro de mesmo nome do escritor Marcelo Rubens Paiva, que escreveu a obra para a contar a vida de sua mãe, Eunice. Ambientado na ditadura militar brasileira, o filme aborda a história real do desaparecimento e morte do engenheiro civil e ex-deputado Rubens Paiva em 1971, no Rio de Janeiro.

Após Rubens ser levado por militares, Eunice e uma de suas filhas, de 15 anos, são levadas para prestar depoimento. Mesmo abalada pelo trauma e pelo luto, Eunice busca entender o paradeiro do marido e cria forças para criar os cinco filhos em meio à opressão do regime sem que eles entendam o que aconteceu com o pai.

Estadão Conteúdo