Ralph Fiennes, de ‘Harry Potter’, será vilão em novo ‘Jogos Vorazes’

Ralph Fiennes, de Conclave e Dragão Vermelho, foi oficializado no elenco de Jogos Vorazes – Amanhecer na Colheita, prelúdio da série de filmes estrelada por Jennifer Lawrence. Após anos como Voldemort na franquia Harry Potter, o ator agora viverá um novo vilão, assumindo o papel do Presidente Snow. O anúncio foi feito pela conta oficial de Jogos Vorazes no X, antigo Twitter.

Fiennes, indicado a três Oscars por seus papéis em Conclave, A Lista de Schindler e O Paciente Inglês, será o terceiro ator a assumir o personagem. Snow foi vivido por Donald Sutherland nos filmes originais e por Tom Blyth no derivado Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, de 2023.

Além de Fiennes, Ben Wang, atualmente em cartaz com Karatê Kid: Lendas, também foi confirmado no elenco de Amanhecer na Colheita nesta sexta-feira, 16, também em anúncio feito nas redes sociais. O ator viverá Wyatt Callow.

Fiennes e Wang se juntam a um elenco que já conta com Joseph Zada (Invisible Boys), Whitney Peak (O Mundo Sombrio de Sabrina), Mckenna Grace (Ghostbusters: Apocalipse de Gelo), Maya Hawke (Stranger Things), Kelvin Harrison Jr. (Elvis), Jesse Plemons (Guerra Civil) e Lili Taylor (Perry Mason).

Jogos Vorazes – Amanhecer na Colheita se passa 24 anos antes do primeiro filme, lançado em 2012, e acompanha o evento que ficou conhecido como Massacre Quaternário, que contou com 48 tributos ao invés de 24. Haymitch Abernathy, personagem vivido originalmente por Woody Harrelson, é o protagonista da história, sendo interpretado agora por Zada.

A estreia de Jogos Vorazes – Amanhecer na Colheita está marcada para 20 de novembro de 2026.

Estadão Conteúdo