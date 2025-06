Pré-estreia de EROS movimenta Cine Brasília neste domingo

O Cine Brasília recebe neste domingo, dia 8, às 18h, a pré-estreia de EROS, novo documentário da cineasta Rachel Daisy Ellis. A sessão, promovida pela Fistaile em parceria com o projeto Desvia, será seguida de um debate com a diretora, mediado por Bethania Maia, fundadora da Vaporosa Cultural. Os ingressos custam R$ 5.

Com estreia nacional marcada para 12 de junho, EROS é um retrato íntimo e provocativo sobre os motéis brasileiros e o papel desses espaços na construção da identidade sexual do país. O longa, que estreou no prestigiado festival dinamarquês CPH:DOX e passou por eventos como a Mostra de Cinema de Tiradentes, tem circulado por festivais internacionais ao longo dos últimos meses.

“O motel funciona como um prisma das normas e práticas sexuais e emocionais no Brasil”, afirma a diretora. “Quis investigar as relações que se estabelecem nesses espaços e o que elas revelam sobre nossas formas de intimidade”.

Com distribuição da Fistaile, o filme convida o público a refletir sobre desejo, afeto e sexualidade a partir de um ponto de vista sensível e imersivo. Parte da narrativa foi construída a partir de registros feitos pelos próprios frequentadores dos motéis, convidados a se filmar durante uma noite e compartilhar suas experiências com a equipe de produção.

A pré-estreia faz parte da programação do Desvia, iniciativa dedicada à diversidade e à experimentação no audiovisual.

Quem é Rachel Daisy Ellis?

A cineasta Rachel Daisy Ellis é brasileira-britânica e vive em Recife desde 2004. Em 2010, cofundou a produtora Desvia ao lado do diretor Gabriel Mascaro, com quem mantém uma longa parceria criativa, tendo produzido e coescrito diversos de seus filmes. Rachel também atuou como coprodutora em produções internacionais de destaque, como Rojo (2018), de Benjamin Naishtat, e Prayers for the Stolen (2021), de Tatiana Huezo.

Sua estreia como diretora aconteceu com o curta Mini Miss (2018), documentário premiado que circulou por mais de 40 festivais ao redor do mundo. Eros marca seu primeiro longa-metragem e consolida sua busca por obras de forte linguagem estética e reflexão social. Atualmente, desenvolve novos projetos autorais voltados ao cinema e à primeira infância, além de cursar pós-graduação em Artes Visuais na Universidade NOVA de Lisboa.

Foto: Divulgação/ Rachel Daisy Ellis

Pré-estreia do documentário EROS



Quando: Domingo, 8 de junho de 2025, às 18h

Onde: Cine Brasília – EQS 106/107, Asa Sul, Brasília (DF)

Ingressos: R$ 5 (venda no local)

Debate pós-sessão: diretora Rachel Daisy Ellis

Classificação indicativa: 18 anos