Oscar lista filmes elegíveis, com ‘O Agente Secreto’ e ‘Apocalipse nos Trópicos’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou as listas de produções elegíveis para concorrer ao Oscar do ano que vem nas categorias de melhor filme internacional, melhor documentário e melhor animação.

Na primeira, aparece o brasileiro “O Agente Secreto”, longa de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura que vem sendo apontado por veículos especializados como forte concorrente à estatueta.

Já entre os documentários, “Apocalipse nos Trópicos”, de Petra Costa, será submetido à avaliação da Academia.

São, ao todo, 86 inscritos em filme internacional, 201 em documentário e 35 em animação em longa-metragem. As listas incluem obras enviadas para consideração da Academia que cumpriram as exigências necessárias para eventualmente figurar na lista de indicados. Algumas delas, porém, ainda têm pendências a serem atendidas até o anúncio em si.

A próxima etapa é o anúncio, no dia 16 de dezembro, das pré-listas em diversas categorias, incluindo filme internacional e documentário. A partir delas, serão definidos os cinco indicados que concorrerão de fato à estatueta, marcada para ser entregue em 15 de março do ano que vem.