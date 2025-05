Open Air Brasil transforma o Pontão no maior cinema a céu aberto do mundo

Imagine um jantar sob as estrelas, um vinho argentino na mão, a exibição do filme do momento numa tela do tamanho de uma quadra de tênis, pipoca quente de graça e, para fechar a noite, um show ao vivo à beira do lago. Esse é o espírito do Open Air Brasil, o maior cinema ao ar livre do mundo, que chega a Brasília entre os dias 3 e 15 de junho, no Pontão do Lago Sul.

Com uma programação que mistura grandes produções do cinema nacional e internacional, food trucks e atrações musicais ao fim de cada sessão (em dias selecionados), o evento promete uma experiência imersiva que vai muito além da tradicional ida ao cinema.

Uma superprodução cinematográfica ao ar livre

Criado em 2002, o Open Air é mais do que um projeto cultural: é uma operação de engenharia e logística. “A gente teve essa ideia a partir do momento que descobriu esse equipamento na Suíça”, conta Renato Byington, produtor do evento. “São quatro containers que saem de Berna, via trem, chegam ao porto do Rio de Janeiro e, em quatro carretas, seguem para Brasília. Aqui, usamos um guindaste de 120 toneladas para montar a tela. É uma estrutura colossal. E a própria montagem é um show à parte.”

A tela, com dimensões de quadra de tênis, não impressiona apenas pelo tamanho. “A gente oferece uma qualidade de projeção absolutamente perfeita, com uma qualidade de som absolutamente perfeita”, afirma Byington.

Foto: Divulgação

Por que Brasília?

Renato é direto: “Por que não Brasília? A gente adora Brasília. Brasília adora o cinema. É uma cidade muito importante para o cinema no Brasil.” Segundo o produtor, o período da seca contribui para o sucesso do evento ao ar livre, e o local escolhido, o Pontão do Lago Sul, parece ter sido feito sob medida: “Ela encaixa perfeitamente ali. É um lugar silencioso, é um lugar escuro.”

Mais do que um evento, o Open Air busca resgatar o encantamento da experiência coletiva que só o cinema pode proporcionar. “Lá as pessoas realmente se sentem parte do filme, porque você não vê nada além da imagem do filme, de tão grande que é a tela. Isso faz com que, em filmes com música, por exemplo, as pessoas cantem junto, mas cantem alto, batam palma”, diz Byington.

Foto: Divulgação

Cultura, tecnologia e sensações

Além dos filmes e shows, o público terá à disposição uma praça gastronômica com opções variadas de hambúrgueres, hot dogs, massas e bebidas — incluindo vinhos selecionados. Tudo isso com a vista privilegiada do Lago Paranoá como pano de fundo.

Open Air Brasil – Brasília

Onde: Pontão do Lago Sul

Quando: 3 a 15 de junho de 2025

Programação e ingressos no site