‘O Beijo da Mulher Aranha’, com Jennifer Lopez, ganha primeiro trailer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O trailer da nova versão de “O Beijo da Mulher Aranha” foi divulgado nesta quinta-feira (5) por Jennifer Lopez e pelo elenco do filme, um remake do sucesso de 1985. A atriz e cantora norte-americana aparece soltando a voz no papel que foi de Sônia Braga na primeira versão.

A trama, baseada no romance de Manuel Puig, conta a história de dois companheiros de cela numa prisão argentina durante a ditadura na década de 1970. Valentín (Diego Luna) é um ativista, enquanto Luis (Tonatiuh) foi preso por ser gay.

Apaixonado pelos filmes de Ingrid Luna, interpretada por Lopez, Luis conta ao colega a história de um deles, para passar o tempo e distraí-lo dos horrores da cadeia.

Enquanto a primeira versão foi filmada no Brasil, esta nova se passa na Argentina. A canção mais popular do musical, “Where Are You”, composta por John Kander e Fred Ebb, já aparece na voz da cantora.

“O Beijo da Mulher-Aranha” virou peça em 1983 e foi adaptado para as telas em 1985, em um longa estrelado por William Hurt, Raul Julia e Sônia Braga e dirigido pelo argentino Héctor Babenco. O elenco ainda conta com outros nomes conhecidos dos brasileiros, como Milton Gonçalves, Nuno Leal Maia, Herson Capri e Miguel Falabella.

O novo longa tem direção e roteiro de Bill Condon e foi exibido pela primeira vez no Festival de Sundance. A estreia está prevista para 10 de outubro nos cinemas dos Estados Unidos. Ainda não há data para exibição no Brasil.