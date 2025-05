‘O Agente Secreto’ vai ser distribuído nos EUA pela Neon, distribuidora de ‘Anora’ e ‘Parasita’

Sucesso de crítica após sua exibição no Festival de Cannes, O Agente Secreto, novo filme de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura, conseguiu um distribuidor no Estados Unidos.

Responsável pelos vencedores do Oscar Anora e Parasita, a Neon ficará responsável por levar o longa às telas norte-americanas.

De acordo com a Variety, o plano da distribuidora é lançar o filme ainda este ano nos EUA.

A Neon teve grande presença nesta edição de Cannes, com o selo levando Sentimental Value, de Joachim Trier (A Pior Pessoa do Mundo), Alpha, da diretora francesa Julia Ducournau (Titane), Orwell: 2+2=5, de Raoul Peck (Eu Não Sou Seu Negro), e Splitsville, de Michael Angelo Covino (Relatos do Mundo) às telas do Festival.

O Agente Secreto

Ambientado em 1977, O Agente Secreto segue Marcelo (Moura), um especialista em tecnologia que foge para Recife na esperança de se reconectar com seu filho. Lá, ele percebe que a cidade está longe de ser o retiro livre de violência que ele esperava.

Distribuído em território nacional pela Vitrine Filmes, O Agente Secreto deve estrear nos cinemas brasileiros no segundo semestre de 2025, ainda sem data definida.

Estadão Conteúdo