‘O Agente Secreto’ tem terceira melhor avaliação dos críticos em Cannes até agora

CANNES, FRANÇA (FOLHAPRESS)

Pela manhã, todos correm para ver as cotações dos críticos da revista Screen, uma espécie de termômetro da competição. Nesta segunda, o brasileiro “O Agente Secreto” aparece como terceiro mais bem avaliado, atrás de “Two Prosecutors” e “Sound of Falling”.

MULHERES PERFEITAS

Nicole Kidman foi homenageada com o prêmio Women in Motion, dedicado a lideranças femininas no audiovisual, neste domingo. Já a diretora brasileira Marianna Brennand, de “Manas”, em cartaz nos cinemas, recebeu o prêmio de talento emergente na cerimônia, em que apareceu de mãos dadas com a diva hollywoodiana.

COMO SE FOSSE A PRIMEIRA VEZ

Kristen Stewart e Robert Pattinson, que fizeram par romântico na saga “Crepúsculo” e namoraram entre 2009 e 2013, apresentaram seus novos trabalhos no mesmo fim de semana. Ela estreia como diretora em “The Chronology of Water”, exibido na Um Certo Olhar, e ele está no elenco de “Die, My Love”, na competição principal.

Também foi o caso de Harris Dickinson e Scarlett Johansson, que estreiam na direção na Um Certo Olhar -ele já exibiu “Urchin”, enquanto ela vai mostrar seu “Eleanor the Great”.