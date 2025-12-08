‘O Agente Secreto’ recebe três indicações ao Globo de Ouro 2026

O filme brasileiro O Agente Secreto está entre os indicados ao Globo de Ouro, uma das principais premiações do cinema e da TV norte-americana. O longa do diretor Kleber Mendonça Filho concorre na categoria de Melhor Filme de Língua Não Inglesa, Melhor Filme de Drama e Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura.

A lista de indicados ao Globo de Ouro 2026 foi revelada nesta segunda-feira, 8.

A cerimônia de entrega dos prêmios será em 11 de janeiro, nos Estados Unidos.

Quem concorre com ‘O Agente Secreto’

Melhor Filme de Drama

Frankenstein

Hamnet

Foi Apenas um Acidente

O Agente Secreto

Valor Sentimental

Pecadores

Melhor Ator em Filme de Drama

Joel Edgerton (Sonhos de Trem)

Oscar Isaac (Frankenstein)

Dwayne Johnson (Coração de Lutador)

Michael B. Jordan (Pecadores)

Wagner Moura (O Agente Secreto)

Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do Desconhecido)

Melhor Filme em Língua Não Inglesa

Foi Apenas um Acidente

Sem Outra Chance

O Agente Secreto

Valor Sentimental

Sirat

A Voz de Hind Rajab

Termômetro para o Oscar

Veículos especializados como a Variety vêm apostando em Moura como vencedor da categoria em que concorre.

Em sua 83ª edição, o Globo de Ouro é um dos principais termômetros para o Oscar. No ano passado, Fernanda Torres foi premiada com a estatueta de Melhor Atriz em Filme de Drama, por Ainda Estou Aqui, impulsionando uma indicação ao Oscar.

Reconhecimento no circuito internacional

O Agente Secreto tem consolidado o reconhecimento no circuito internacional no último mês. No domingo, 7, faturou o prêmio de melhor filme em língua não inglesa do Los Angeles Critics Association Awards (Lafca).

Na semana passada, a produção foi premiada como melhor filme internacional pela associação de críticos de Nova York, o New York Film Critics Circle, que também entregou a Wagner Moura o prêmio de melhor ator.

O filme também conquistou duas indicações ao Critic’s Choice Awards, prêmio da associação de críticos americanos e canadenses; e uma indicação, na categoria de melhor filme internacional, ao Spirit Awards, prêmio do cinema independente. Perdeu, porém, no Gotham Awards, também voltado às produções independentes.

Exibido pela primeira vez em maio no Festival de Cinema de Cannes, na França, o longa de Mendonça Filho conquistou os holofotes internacionais aos vencer os prêmios de melhor ator e melhor direção. Nos cinemas brasileiros, estreou em 6 de novembro.

Estadão Conteúdo.