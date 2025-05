Novo trailer de ‘Superman’ adota tom mais sombrio e empolga fãs após teaser polêmico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)



Depois de causar controvérsia com um teaser considerado caricato, o novo filme do “Superman” ganhou um trailer oficial nesta quarta-feira (14) com um tom bem mais sério e dramático.

A prévia mostra o herói em meio a um conflito internacional, tentando impedir uma guerra, enquanto lida com a crescente desconfiança do mundo em relação à sua presença na Terra.

Com cenas que destacam um dilema ético e político, o trailer apresenta um Clark Kent dividido entre salvar a humanidade e lidar com o peso de ser um alienígena sem vínculo com governos ou instituições.

A questão central parece ser: até que ponto o Superman pode agir sem ser considerado uma ameaça?

O vídeo ainda aprofunda o embate ideológico entre o herói e Lex Luthor, vivido por Nicholas Hoult, que observa cada passo do kryptoniano com desconfiança. A estratégia de Luthor deve ser usar o medo da população para manipular a opinião pública contra o super-herói –uma abordagem já explorada em outras mídias, mas que ganha novo fôlego com a direção de James Gunn.

Além de David Corenswet no papel principal, o elenco conta com Rachel Brosnahan como Lois Lane, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen e Sara Sampaio como Eve Teschmacher.

O filme também introduz novos personagens do universo DC, como Mulher-Gavião (Isabela Merced), Guy Gardner (Nathan Fillion), Sr. Incrível (Edi Gathegi), Metamorfo (Anthony Carrigan) e Rick Flag Sr. (Frank Grillo), criando conexões com futuras produções do estúdio.

A produção é o primeiro passo concreto do novo universo cinematográfico da DC Comics, agora sob o comando de Gunn. Ao adotar uma atmosfera mais madura e reflexiva, o longa pretende se afastar da leveza dos projetos anteriores e mirar em tramas mais densas.

Nas redes sociais, o novo trailer foi recebido com entusiasmo por parte do público. “Agora sim, me convenceu! Esse Superman tem cara de clássico e alma moderna”, comentou @cinumafreakbr.

Já @dcnageb escreveu: “A trilha sonora, o ritmo e a tensão… Esse filme promete ser o divisor de águas da DC”. Por outro lado, alguns mantêm o pé atrás: “parece bom, mas a DC já me decepcionou antes. Tô cauteloso”, opinou @gieekincisivo.

“Superman” estreia nos cinemas no dia 10 de julho. Até lá, o filme deve continuar alimentando o debate entre os fãs sobre qual rumo a DC vai tomar.

Confira o trailer: