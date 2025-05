Novo filme de Jogos Vorazes abre seleção para fãs participarem do elenco

Atenção, tributos! O universo de Jogos Vorazes está se expandindo mais uma vez — e desta vez, um fã poderá fazer parte da história. A produção do filme Amanhecer na Colheita, próximo capítulo da franquia, abriu uma convocatória inédita: qualquer pessoa pode concorrer a uma vaga no elenco por meio de uma seleção criativa nas redes sociais.

Para participar, os interessados devem enviar um vídeo de até um minuto demonstrando seu talento — seja interpretando, cantando ou mostrando uma performance autêntica — marcando o perfil oficial da saga @thehungergames e utilizando as hashtags #SOTRCastingContest e #TheHungerGames. A iniciativa valoriza a espontaneidade e o carisma, mais do que a experiência prévia com atuação.

Amanhecer na Colheita, previsto para novembro de 2026, mergulha no Segundo Massacre Quaternário, edição brutal dos Jogos em que o dobro de tributos foi enviado à arena. A trama acompanhará Haymitch Abernathy, personagem icônico da série, em sua juventude, e contará com um elenco de peso, incluindo nomes como Maya Hawke e Ralph Fiennes.

Se você já se imaginou na arena, essa é a chance de transformar o sonho em realidade — e entrar para a história de uma das maiores sagas do cinema.