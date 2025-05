Jonathan Guilherme brilha em Cannes com look ousado e performance elogiada

O ator brasileiro Jonathan Guilherme chamou atenção na Croisette com um vestido assinado pelo estilista uruguaio Rodrigo Faleiro. Protagonista do filme luso-brasileiro O Riso e a Faca (I Only Rest In The Storm), ele brilhou na exibição do longa no último sábado (17), dentro da mostra Un Certain Regard. A crítica internacional tem elogiado sua performance, considerada uma das mais marcantes do festival até agora.

Dirigido por Pedro Pinho, O Riso e a Faca acompanha a jornada de Sérgio, um engenheiro ambiental português que viaja para uma metrópole na África Ocidental para trabalhar na construção de uma estrada entre o deserto e a selva. Ali, ele se envolve emocionalmente com dois moradores locais: Gui e Diára. No trio principal, Jonathan interpreta Gui, ao lado do português Sérgio Coragem e da cabo-verdiana Cleo Diára.

Ex-jogador de vôlei, Jonathan trocou as quadras pela arte. Atualmente vive em Barcelona, onde atua como poeta e performer. O Riso e a Faca é uma coprodução da brasileira Bubbles Project, com distribuição nacional pela Vitrine Filmes.