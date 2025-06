Inscrições de filmes para o Troféu Câmara Legislativa encerram na próxima segunda

As inscrições para o 27º Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal estão abertas até a próxima segunda-feira, 9 de junho. Serão selecionados cinco longas e dez curtas-metragens produzidos no DF, que disputarão um total de R$ 298 mil em prêmios — um aumento de R$ 58 mil em relação à edição anterior. As inscrições devem ser feitas por meio de formulário disponível no site oficial do festival.

A Mostra Brasília, que integra a programação do 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, exibirá os filmes selecionados entre os dias 15 e 19 de setembro, no Cine Brasília. As obras escolhidas também poderão ser incluídas na Mostra Nacional, caso se enquadrem nos critérios da curadoria.

Para concorrer

Para se inscrever, a equipe de realização do filme deverá ser majoritariamente composta por profissionais nascidos ou residentes no Distrito Federal há, no mínimo, dois anos; entre eles, obrigatoriamente, o diretor ou o produtor. Havendo empresa produtora legalmente constituída, esta deve ser inscrita e ter sede no Distrito Federal.

Os filmes não necessitam ser inéditos, mas deverão ter sido concluídos a partir de 2024. Podem participar do processo seletivo, títulos que – ainda que tenham sido inscritos – não foram escolhidos na última edição do Troféu e do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.

Os ganhadores do 27º Troféu Câmara Legislativa serão anunciados na cerimônia de encerramento do Festival de Brasília, dia 20 de setembro.