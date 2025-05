Filme “Ladrões” de Darren Aronofsky com Austin Butler ganha trailer

Hank Thompson (Austin Butler) foi um astro do beisebol no colégio, mas não pode mais jogar. Ainda assim, sua vida segue em uma boa fase: ele namora uma mulher incrível (Zoë Kravitz), trabalha como barman em um bar em Nova York e seu time do coração está concorrendo ao título da temporada.

Mas, tudo muda quando ele começa a cuidar do gato de seu vizinho Russ (Matt Smith). Assustado e confuso, ele passa a viver uma trama de ação e fuga sem nem entender o que querem dele. Baseado no livro homônimo do também roteirista Charlie Huston, “Ladrões” promete muita ação e porradaria de qualidade nas telonas.

Dirigido por Darren Aronofsky, conhecido por longas como “Noé”, “Mãe!” e “Cisne Negro”, o elenco conta com grandes nomes como Regina King (Watchmen), Liev Schreiber (X-Men), Vincent D’Onofrio (Demolidor), Griffin Dunne, Benito A Martínez Ocasio e Carol Kane.