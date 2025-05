Filme ‘Desmemórias’ é exibido em escolas públicas e em sessão gratuita no Cine Brasília

A arte se cumpre plenamente quando alcança mais pessoas — é com essa premissa que o filme brasiliense Desmemórias tem circulado por escolas públicas do Distrito Federal desde a última quinta-feira (22). As sessões são seguidas por rodas de conversa com estudantes, numa ação que busca aproximar o cinema de temas sensíveis e atuais, como a demência e suas implicações familiares e sociais.

Ambientado em Brasília, o longa-metragem acompanha a trajetória de Narcisa, uma mulher que, ao enfrentar os desafios da perda de memória, vê transformadas suas relações afetivas e a percepção sobre si mesma. A história entrelaça sua experiência pessoal à identidade da própria capital federal, provocando o público a refletir sobre o papel da memória na construção de quem somos.

As exibições começaram no Centro de Ensino Fundamental (CED) 03 do Gama, uma das maiores instituições da região, que atende desde crianças até adultos — inclusive uma turma noturna formada exclusivamente por idosos. Para o produtor executivo do filme, Guilherme Angelim, a escolha das escolas públicas é estratégica: “É uma ação importante, porque aqui em Brasília os níveis de demência são um pouco altos. Também é importante por ser um filme daqui, por mostrar a cidade e, principalmente, por serem escolas públicas. A gente consegue alcançar não só os alunos, mas também os professores”, destaca.

A próxima parada será o Centro Educacional Gisno, na Asa Norte, e a expectativa, segundo Angelim, é continuar recebendo o público escolar com entusiasmo. “A recepção tem sido das melhores”, afirma.

A jornada de Desmemórias culmina neste domingo (25), às 18h, com uma sessão gratuita no Cine Brasília, aberta a toda a comunidade. “Esperamos casa cheia, que seja um grande lançamento. A equipe do filme tem uma relação afetiva com o projeto e queremos que ele toque o coração de cada um. É um filme emocionante, que faz chorar e sensibiliza para essa questão da demência”, diz o produtor.

A exibição faz parte de um esforço maior para democratizar o acesso à produção audiovisual local e estimular diálogos sobre temas urgentes, por meio da arte.

Com informações da Agência Brasília