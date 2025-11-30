Dia mundial da luta contra a Aids: Relembre filmes e séries que abordam o tema

ANAHI MARTINHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Na segunda-feira (1o), comemora-se o Dia Mundial da Luta Contra a Aids. A data foi instituída em 1988 pela Organização Mundial da Saúde. Considerada epidêmica na década de 1980, a Aids hoje é tratada como uma doença crônica e pode ser controlada com o uso de medicamentos antirretrovirais.

Atualmente, a maioria das pessoas que vivem com HIV não desenvolvem Aids.

Na minissérie “Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente”, considerada um dos maiores sucessos deste ano do streaming brasileiro, Johnny Massaro vive um comissário de vôo dos anos 1980 que começa a contrabandear para o Brasil o medicamento AZT, ainda experimental e disponível apenas nos EUA.

O enredo lembra o de “Clube de Compras Dallas” (2013), em que Matthew McConaughey vive um eletricista que descobre ser soropositivo e passa a contrabandear medicamentos experimentais para o estado americano do Texas.

Já no clássico “Filadélfia” (1993), Tom Hanks vive um advogado que tenta provar sua demissão injusta de um grande escritório após sofrer discriminação por ser soropositivo. Relembre na galeria acima outros filmes e séries que abordam o tema.