Dia do Cinema Brasileiro: 10 filmes para celebrar a arte nacional

A arte tem uma força única de capturar a essência de uma nação e, no Brasil, o Dia do Cinema Brasileiro simboliza esse poder transformador. Comemorado nesta quinta-feira (19), a data homenageia as primeiras filmagens realizadas em solo brasileiro, em 1898, pelo cineasta italiano Afonso Segreto. Com uma câmera trazida da França, ele registrou as paisagens da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, dando início a uma jornada de imagens que contariam, ao longo dos anos, as múltiplas facetas do Brasil.

Mais de um século depois, o Brasil se firmou como um dos maiores produtores de cinema do mundo, não apenas como cenário de grandes produções internacionais, mas como criador de histórias que emocionam e provocam reflexão. Para celebrar essa rica trajetória, selecionamos 10 filmes que não só marcam a história do nosso cinema, mas também são um reflexo das complexidades e das belezas do nosso país.

Cidade de Deus (2002)

Dirigido por Fernando Meirelles, este filme tornou-se um marco do cinema contemporâneo ao retratar a vida nas favelas cariocas com uma narrativa realista e envolvente, conquistando reconhecimento global.

Central do Brasil (1998)

Dirigido por Walter Salles, o filme narra a jornada emocionante de uma mulher e um menino que cruzam o Brasil em busca do pai do garoto, oferecendo uma poderosa reflexão sobre a diversidade cultural do país.

Bacurau (2019)

Um filme de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles que mistura faroeste, ficção científica e crítica social, explorando o isolamento de uma comunidade e seus desafios diante de forças externas opressivas.

Aquarius (2016)

Com direção de Kleber Mendonça Filho, esta obra apresenta a resistência de uma mulher contra a especulação imobiliária, oferecendo uma reflexão profunda sobre memória e luta individual contra injustiças.

O Pagador de Promessas (1962)

Dirigido por Anselmo Duarte, este clássico tornou-se o primeiro filme brasileiro a conquistar a Palma de Ouro no Festival de Cannes. A obra aborda temas como fé, política e a moral da sociedade brasileira.

A Vida Invisível (2019)

Dirigido por Karim Aïnouz, o filme conta a história de duas irmãs separadas pelas convenções sociais dos anos 1950 no Brasil, retratando com sensibilidade temas como amor e liberdade.

Chico: Artista Brasileiro (2015)

Este documentário de Miguel Faria Jr. mergulha na vida e carreira do ícone da música brasileira, Chico Buarque, destacando sua importância na música e no contexto político do Brasil.

Que Horas Ela Volta? (2015)

Dirigido por Anna Muylaert, o filme propõe uma reflexão sobre desigualdade social no Brasil, centrando-se na história de uma empregada doméstica que desafia as barreiras de classe com coragem e dignidade.

O Menino e o Mundo (2013)

Uma obra-prima da animação dirigida por Alê Abreu, que, através dos olhos de um menino, reflete sobre a desigualdade social e política no Brasil de forma única e poética.

Democracia em Vertigem (2019)

Dirigido por Petra Costa, este documentário oferece uma visão pessoal e comovente dos eventos políticos que culminaram no impeachment de Dilma Rousseff, retratando um momento político tenso vivido pelo Brasil.