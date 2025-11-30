‘Dark Horse’: Filme sobre Bolsonaro terá elenco internacional com galã mexicano e mais

O ex-presidente Jair Bolsonaro será tema do filme Dark Horse. A produção, que pretende revisitar a campanha presidencial de 2018 e a trajetória do ex-mandatário, avança com novas confirmações no elenco.

Previsto para 2026, o filme reunirá nomes de diferentes nacionalidades, incluindo um galã mexicano, o astro de A Paixão de Cristo e um cineasta norte-americano. Veja os detalhes:

Marcus Ornellas viverá Flávio Bolsonaro

Marcus Ornellas, de 43 anos, foi escalado para interpretar o senador Flávio Bolsonaro (PL). Nascido no Brasil e residente no México há duas décadas, o galã construiu carreira sólida na Televisa e se tornou conhecido por papéis em tramas populares no país. No Brasil, ele ganhou destaque ao protagonizar a novela Se Nos Deixam (2021), exibida pelo SBT.

Edward Finlay como Eduardo Bolsonaro

Outro nome envolvido na produção é o de Edward Finlay, que viverá o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL). Nascido em Miami, o ator é conhecido por suas participações em filmes como + Velozes + Furiosos (2003), Bad Boys II (2003) e pela série Ocean Ave. (2002).

Jim Caviezel cotado para encenar Jair Bolsonaro

O papel de Jair Bolsonaro deve ficar com Jim Caviezel, ator americano de 57 anos que alcançou fama internacional ao interpretar Jesus em A Paixão de Cristo (2004). Ele voltou aos holofotes com Som da Liberdade (2023), no qual viveu Tim Ballard Caviezel também acumulou popularidade na televisão com a série Pessoa de Interesse (2011-2016). Embora seu nome seja associado ao projeto desde agosto, ele ainda não confirmou oficialmente a participação.

Cineasta Cyrus Nowrasteh dirige o projeto

A direção fica a cargo do norte-americano Cyrus Nowrasteh, conhecido por produções que dialogam com temas religiosos e políticos. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão O Apedrejamento de Soraya M. (2008), O Jovem Messias (2016) e Sequestro Internacional (2019) – este último estrelado justamente por Caviezel.

