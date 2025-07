Cinema Inflável chega à Estrutural com sessões gratuitas

Entre esta sexta-feira (4) e domingo (6), a Praça Central da Cidade Estrutural recebe a próxima edição do “Cinema Inflável”, projeto que transforma espaços públicos em salas de cinema ao ar livre, com entrada gratuita, distribuição de pipoca e refrigerante, e uma programação pensada para toda a família.

Com estrutura para até 800 pessoas por sessão, o evento é apresentado pelo Ministério da Cultura e Nubank, e tem apoio do Governo do Distrito Federal.

A ação, que já passou por Ceilândia, Vila Telebrasília e Recanto das Emas, leva à Cidade Estrutural não só grandes sucessos como “Pantera Negra”, “A Pequena Sereia” e “O Auto da Compadecida”, mas também valoriza a cena local com exibição de curtas-metragens e videoclipes produzidos por artistas da região.

A programação começa às 18h com atividades culturais, como recreação infantil com a Cia Circom Vida, aulões de break e charme com o BBOY Jherios, apresentações do Coletivo da Cidade, e sets do DJ e produtor Yuri Assunção.

Criado em 2013, o Cinema Inflável já passou por diversas cidades do Rio de Janeiro e, após a temporada no Distrito Federal — que contará com 12 edições até agosto —, segue para a Bahia. A proposta é democratizar o acesso ao cinema e às artes, levando cultura de qualidade a comunidades que nem sempre têm acesso a esse tipo de programação.

PROGRAMAÇÃO

🔸 Sexta-feira (04/07)

18h – Aulão de Break e Charme com BBOY Jherios + DJ Yuri Assunção + Recreação infantil

19h – Curtas “Luzeiro” e “2 Brasis”

🎬 Filme: Pantera Negra (dublado, 12 anos)

🔸 Sábado (05/07)

18h – Recreação infantil

19h – Curtas “O Quinto Monumento” e “Meus Irmãos”

🎬 Filme: A Pequena Sereia (live-action, dublado, livre)

🔸 Domingo (06/07)

18h – Recreação infantil

19h – Curtas “Travessias” e “Bota pra Rodar”

🎬 Filme: O Auto da Compadecida (nacional, 12 anos)

Cinema Inflável – Cidade Estrutural

Quando: De 04 a 06 de julho (sexta a domingo) de 18h às 21h30

Onde: Praça Central da Estrutural

Entrada gratuita