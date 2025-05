Cine Brasília exibe o clássico ‘Hiroshima, Meu Amor’, com ingresso único de R$ 5

A Sessão Clássicos do Cine Brasília retorna com a exibição de um dos marcos da história do cinema: Hiroshima, Meu Amor, obra-prima de Alain Resnais lançada em 1959. Dedicada à celebração de grandes títulos da sétima arte, a sessão passa a ocorrer duas vezes no mês, com uma exibição principal e uma reprise no dia seguinte, com ingressos no valor único de R$ 5. A exibição do longa acontece na sexta-feira (23), às 20h30, e contará com reprise no sábado (24), às 18h30.

Esta semana duas estreias entram para a programação do Cine, trazendo narrativas intensas e protagonistas em confronto com códigos morais, familiares e culturais: Uma Família Normal, thriller dramático sul-coreano dirigido por Hur Jin-ho, e Animale, uma produção franco-árabe assinada por Emma Benestan.

As sessões de Animale nesta semana serão abertas pelo curta-metragem Pequenas Insurreições, de William de Oliveira. Os curtas exibidos no cinema são selecionados na Chamada Pública de Curtas do Cine Brasília, uma iniciativa que busca ampliar a diversidade da programação e fortalecer o cinema nacional. A previsão da atual gestão é que 150 curtas de todo o Brasil sejam exibidos antes das sessões de longas-metragens em cartaz.

Os filmes escolhidos recebem um cachê que, recentemente, passou por uma atualização. Para obras finalizadas a partir de 2024 o valor passou de R$ 1.000 para R$ 1.300. Já para aquelas concluídas até 2023 o valor, que antes era de R$ 500, foi para R$ 800. As inscrições podem ser feitas até 1º de abril de 2027 neste link, onde também está disponível o edital completo.

A animação Looney Tunes – O Filme: O Dia Que a Terra Explodiu será exibido na Sessão Família

Quatro produções seguem em cartaz no Cine Brasília nesta semana. Um dos destaques é Homem com H, longa dirigido por Esmir Filho e protagonizado por Jesuíta Barbosa, que interpreta Ney Matogrosso em uma narrativa intensa sobre a trajetória do cantor. A produção também será exibida na Sessão Contraturno desta sexta (23), às 10h.

Outra produção que continua em exibição é Looney Tunes – O Filme: O Dia Que a Terra Explodiu, animação que resgata o humor clássico dos desenhos animados ao colocar Patolino e Gaguinho. O filme é indicado para todas as idades e será exibido na Sessão Família, no domingo (25), às 16h.

Sessão acessível

No sábado (24), às 14h, o Cine realiza a segunda Sessão Acessível do mês com a exibição gratuita do filme Capitão Astúcia, longa dirigido por Filipe Gontijo, que mistura aventura, afeto e fantasia – com classificação indicativa de 12 anos.

Destinada a pessoas com deficiência, a sessão conta com recursos de acessibilidade como Libras e legendas descritivas projetadas na tela, além de audiodescrição no sistema de som da sala.

Sessão atípica

Na última quarta-feira do mês, no dia 28, Looney Tunes – O Filme: O Dia Que a Terra Explodiu tem exibição dupla dentro da Sessão Atípica, às 10h e às 14h. Destinada a pessoas autistas e neurodivergentes, a iniciativa oferece uma experiência acolhedora, com luzes acesas, som em volume reduzido, temperatura ambiente e liberdade de circulação pela sala, e ingressos com valor único de R$10.

A partir do dia 31 de maio, o Cine Brasília passará a promover Sessão Atípica também aos sábados.

Exibição especial

O Cine Brasília recebe no próximo domingo (25), às 18h, de forma gratuita, a ficção brasileira Desmemórias. Com uma abordagem sensível e poética, o longa acompanha Narcisa, uma mulher que lida com o esquecimento e falhas na memória. Ao tentar resgatar suas lembranças, ela embarca em uma jornada que atravessa realidades reinventadas, onde devaneios e fragmentos de lucidez se misturam.

Ingressos e acessibilidade

Os ingressos para as sessões regulares do Cine Brasília, bem como para a Sessão Contraturno e a Sessão Família, custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), com exceção das segundas-feiras, quando o valor único é de R$ 5. A Sessão Atípica conta com ingressos a R$ 10 e a Sessão Clássicos a R$ 5. A Sessão Acessível e a exibição de Desmemórias são gratuitas.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do cinema, às segundas e terças, das 13h e 22h, e de quarta a domingo, das 9h às 21h, ou no site.

Os filmes Homem com H e Virgínia e Adelaide possuem recursos de acessibilidade de Libras, audiodescrição e legendas através do aplicativo MLoad; e o filme Looney Tunes no MovieReading.

O Cine Brasília segue com o Programa de Fidelidade – Cinelover, que recompensa espectadores frequentes. A cada sessão assistida, os participantes acumulam carimbos no cartão fidelidade, que podem ser trocados por prêmios como entradas gratuitas, ímãs, baldes de pipoca, ecobags e camisetas exclusivas. O programa é válido para sessões regulares da grade, bem como para as especiais permanentes Sessão Contraturno, Sessão Família e Sessão ao Meio-Dia. Cada ingresso dessas três sessões especiais dá direito a dois carimbos no cartão fidelidade. Mais informações neste link.

Programação de 22 a 28 de maio

Quinta-feira, 22/5

Cinema fechado

Sexta-feira, 23/5

O thriller sul-coreano Uma Família Normal será exibido no Cine Brasília nesta sexta (23), no sábado (24) e na segunda-feira (26)

10h: Sessão Contraturno – Homem com H

14h: Uma Família Normal

16h30: Inventário de Imagens Perdidas

18h20: Pequenas Insurreições (curta-metragem) + Animale

20h30: Sessão Clássicos – Hiroshima Meu Amor

Sábado, 24/5

10h: Looney Tunes – O Filme: O Dia Em Que A Terra Explodiu

14h: Sessão Acessível – Capitão Astúcia

16h: Uma Família Normal

18h30: Sessão Clássicos – Hiroshima Meu Amor

20h20: Homem com H

Domingo, 25/5

10h: Looney Tunes – O Filme: O Dia Em Que A Terra Explodiu

13h30: Homem com H

16h: Sessão Família – Looney Tunes – O Filme: O Dia Em Que A Terra Explodiu

18h: Desmemórias

Segunda-feira, 26/5

14h: Uma Família Normal

16h10: Pequenas Insurreições (curta-metragem) + Animale

18h15: Homem com H

20h40: Virgínia e Adelaide

Terça-feira, 27/5

14h30: Looney Tunes – O Filme: O Dia Em Que A Terra Explodiu

16h20: Virgínia e Adelaide

18h10: Homem com H

20h40: Pequenas Insurreições (curta-metragem) + Animale

Quarta-feira, 28/5

10h: Sessão Atípica – Looney Tunes – O Filme: O Dia Em Que A Terra Explodiu

14h: Sessão Atípica – Looney Tunes – O Filme: O Dia Em Que A Terra Explodiu

15h50: Homem com H

18h20: Pequenas Insurreições (curta-metragem) + Animale

20h30: Inventário de Imagens Perdidas

Cine Brasília

→ Endereço: Asa Sul Entrequadra Sul 106/107 – Brasília, DF, 70345-400.

→ Informações pelo WhatsApp: 61 99878-2198 (seg a sex – das 14h às 18h) ou contato@cinebrasilia.com

→ Ingressos à venda na bilheteria ou neste link

→ Mais informações: site do Cine Brasília ou @cinebrasiliaoficial

*Com informações da Secec-DF