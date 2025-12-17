Cine Brasília exibe clássico de John Cassavetes e reúne estreias e pré-estreia na semana do Natal

A CineSemana de 18 a 24 de dezembro chega ao Cine Brasília com uma programação especial de Natal, reunindo clássico do cinema independente, pré-estreias, lançamentos nacionais e internacionais, sessão acessível e atividades formativas.

O destaque da Sessão Clássicos é Uma Mulher Sob Influência (1974), de John Cassavetes. Protagonizado por Gena Rowlands, o drama acompanha Mabel, uma mulher em sofrimento emocional cuja fragilidade impacta profundamente a dinâmica familiar. As sessões acontecem na sexta-feira (19), às 20h30, e no sábado (20), às 17h30, com ingressos a preços regulares.

No sábado (20), às 20h30, o cinema recebe a pré-estreia de Valor Sentimental, novo filme do norueguês Joachim Trier, estrelado por Renate Reinsve, Stellan Skarsgård e Elle Fanning. O drama explora conflitos familiares a partir da decisão de um cineasta de transformar a própria história em filme, reacendendo feridas do passado.

A Sessão Circuitão traz a superprodução Wicked: Parte 2, dirigida por Jon M. Chu, que dá continuidade à releitura do universo de Oz. O musical retorna com Cynthia Erivo e Ariana Grande nos papéis principais, acompanhando o rompimento definitivo entre Elphaba e Glinda. As sessões ocorrem nos dias 18, 21 e 22, com valores promocionais na segunda-feira.

Entre as estreias da semana, estão:

Sorry, Baby, estreia de Eva Victor na direção, sobre uma professora que enfrenta traumas do passado;

Foi Apenas um Acidente, novo filme de Jafar Panahi, que discute memória, justiça e vingança a partir de um encontro inesperado;

Jay Kelly, de Noah Baumbach, com George Clooney e Adam Sandler, que mistura comédia e drama ao acompanhar uma viagem pela Europa.

Segue em cartaz D.P.A. 4: O Fantástico Reino de Ondion, nova aventura da franquia infantil Detetives do Prédio Azul. Também permanece na programação A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo, que acompanha a amizade de duas meninas durante um período de perdas e descobertas. O filme terá Sessão Acessível gratuita no sábado (20), às 14h, com Libras, audiodescrição e legendas descritivas.

A diretora Rafaela Camelo ainda participa da masterclass “Criar, dirigir, lançar”, no dia 19, das 10h às 12h, via Google Meet, compartilhando o processo de criação de seu primeiro longa. As inscrições são gratuitas e com certificado.

O Cine Brasília estará fechado nos dias 24 e 25, retomando as atividades no dia 26. Os ingressos custam, em geral, R$20 (inteira) e R$10 (meia), com valores reduzidos às segundas-feiras. Mais informações sobre horários, acessibilidade e o programa de fidelidade CINELOVER estão disponíveis no site do cinema.

SERVIÇO – CINE BRASÍLIA

Endereço: Asa Sul Entrequadra Sul 106/107 – Brasília, DF, 70345-400.

Informações pelo WhatsApp: 61 99687-8661 (seg a sex – das 14h às 18h) – wa.me/5561996878661 ou contato@cinebrasilia.com

Ingressos à venda na bilheteria ou pelo link: ingresso.com/cinema/cine-brasilia

Mais informações: cinebrasilia.com ou @cinebrasiliaoficial