Atriz que interpretou jornalista com câncer em filme é diagnosticada com doença

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)

A atriz Dani Gondim, que interpretou a jornalista Marina Alves no filme “Milagre do Destino”, que retratou a luta de Marina contra um câncer, revelou no sábado (29) que foi diagnosticada com a doença.

A intérprete mostrou que tem feito quimioterapia nos últimos meses.

Ela fez a revelação em um relato acompanhado de um vídeo em que raspa o próprio cabelo. “A arte imita a vida, disso eu nunca tive dúvidas, mas, e quando a vida imita a arte? O que se tem para aprender?”, comentou ela.

Ela contou que, há um ano, foi chamada para trabalhar no filme, baseado na história real da repórter Marina Alves. Após a estreia da obra, em fevereiro, Dani participou de uma campanha nacional, em março, incentivando a doação de sangue e medula.

“Alguns meses depois, a batalha que na arte retratei começou a fazer parte da minha vida. Hoje tenho um câncer para chamar de meu”, escreveu.

“Eu tenho uma família que me faz sentir segura e amparada e que me faz ter certeza de que tenho um lar para voltar. Então, sim, é um tratamento muito difícil, não queria estar passando por isso, mas sou muito grata pela vida que eu tenho”, concluiu.

“Milagre do Destino” foi produzido pela Globo em parceria com a TV Verde Mares, foi exibido no início do ano em TV aberta e está disponível no Globoplay, serviço de streaming da empresa.