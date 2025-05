Artista JR investiga história de Robert De Niro em trailer divulgado em Cannes

CANNES, FRANÇA (FOLHAPRESS)



Um teaser do documentário sobre a história da família de Robert De Niro, dirigido pelo artista francês JR, foi exibido em um evento com a presença do ator. O filme retomará a trajetória do pai de De Niro, seu xará, que foi artista plástico e acabou ficando na sombra do sucesso do filho em Hollywood. Robert, o pai, também vivia em conflito com sua homossexualidade. Diários dele e da mãe do astro foram lidos pela primeira vez para o longa, que ainda não tem data de estreia.

Propagandas megalomaníacas estão em falta na Croisette, a avenida onde fica o Palácio dos Festivais. Em 2016, por exemplo, nadadeiras de tubarão rodeavam um rochedo próximo ao mar, onde a atriz Blake Lively divulgou o filme “Águas Rasas”. Neste ano, “Missão: Impossível – Acerto de Contas Final” está apenas com seu trailer num telão em frente ao luxuoso hotel Carlton.

BARRADO NO BAILE

O ator francês Théo Navarro-Mussy, que participa do filme “Dossier 137”, teve sua presença vetada em Cannes. O diretor do festival, Thierry Frémaux, tomou a decisão em conjunto com a produção do filme, após três ex-companheiras terem processado o astro por estupro, violência física e moral, entre 2018 e 2020. O caso foi arquivado no mês passado, por falta de provas.

FAÇAM SUAS APOSTAS

A Neon, pequena produtora americana, deu sorte ao comprar os direitos de distribuição de filmes como “Parasita”, “Triângulo da Tristeza”, “Anatomia de uma Queda” e “Anora”, que venceram a Palma de Ouro. Neste ano, eles apostam em “Sentimental Value”, de Joachim Trier, e “Alpha”, da francesa Julia Ducournau, diretora que levou o prêmio principal em 2021 por “Titane”.

LAÇOS DE FAMÍLIA

ENTREVISTA COM O VAMPIRO

O filme brasileiro “Love Kills”, de Luiza Shelling Tubaldini, foi apresentado no Mercado do Filme. O longa acompanha Helena, uma vampira que se apaixona por um jovem, Marcos, e começa a repensar sua humanidade. O filme adapta o quadrinho homônimo de Danilo Beyruth, que usa a monstruosidade para refletir sobre temas como a exclusão social.

QUERO VER QUEM PAGA

O Hubert Bals Fund, principal fundo internacional que destina recursos para o desenvolvimento de filmes, anunciou uma parceria com a Spcine, a Rio Filme e o Projeto Paradiso, entidades para a promoção do cinema no Brasil. Serão apoiados até nove obras de ficção, sendo que cada uma receberá EUR 10 mil, ou cerca de R$ 63 mil, além de uma chancela do fundo.