Na Praia, Whindersson Nunes, festas juninas e espetáculos teatrais movimentam o fim no DF

O fim de semana no Distrito Federal chega com uma agenda cheia e para todos os gostos. A nova temporada do Na Praia Festival começa nesta sexta-feira (27), com shows de Gusttavo Lima, Luan Santana e Pedro Sampaio, marcando o início da programação que segue até setembro. Para quem prefere festas juninas, o destaque fica por conta do Grande Arraiá do Yolo, no Mané Garrincha, e do forró da banda Só Pra Xamegar, no Casapark. Já o sábado reserva um pôr do sol animado no evento Chama no Privado, no Cota Mil, com muito pagode e cerveja gelada.

Nos palcos, o humorista Whindersson Nunes apresenta o espetáculo “Isso Definitivamente Não é um Culto”, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Em Ceilândia, o grupo Pele encena o premiado espetáculo de dança contemporânea “A Sós”. A programação infantil também ganha espaço, com o musical da TV Colosso no Teatro UNIP e a terceira edição do Festival Em Cantos, que mistura música e afeto em apresentações sensoriais voltadas à primeira infância.

Entre shows, comédia, gastronomia, cultura popular e clima junino no ar, o fim de semana em Brasília promete ser animado e diverso.

Gusttavo Lima, Luan Santana e Pedro Sampaio abrem a temporada do Na Praia Festival 2025

A nova temporada do Na Praia Festival começa nesta sexta-feira (27) com shows de Gusttavo Lima e Ju Marques, abrindo a programação do primeiro fim de semana do evento. No sábado (28), é a vez de Luan Santana e Pedro Sampaio comandarem a festa. Com o tema “Itália”, a edição deste ano promete uma imersão cultural com cenografia temática e mais de 100 atrações musicais nacionais até setembro.

Entre os nomes confirmados ao longo da temporada estão Caetano Veloso, Pabllo Vittar, Jorge & Mateus, Joelma, Nattan, Menos é Mais, Vintage Culture e muitos outros.

Foto: Divulgação

Na Praia Festival 2025 – Edição Itália

Data: De 27 de junho a 14 de setembro

Local: Na Praia Parque – Setor de Clubes Sul, trecho 2 (entre a Agepol e o Centrejufe), Brasília – DF

Ingressos: r2com.vc e napraia.com.vc

Pagode ao pôr do sol agita o Mirante do Cota Mil

Neste sábado (28), a partir das 15h, o Mirante do Clube Cota Mil recebe a segunda edição do evento Chama no Privado, com muito pagode, cerveja gelada e vista para o Lago Paranoá. A proposta é reunir música ao vivo, clima de fim de tarde e aquele astral que combina com o sábado brasiliense.

No comando do som, Lucas Alves convida Gigi, Dani Lemos e Juninho do Mistura 61 para animar a pista com pagode raiz. A programação ainda reserva uma atração surpresa. Os ingressos custam R$30 e podem ser adquiridos online.

Foto: Reprodução

Chama no Privado – Pagode no Cota Mil

Data: 28 de junho de 2025 (sábado)

Horário: A partir das 15h

Local: Mirante do Clube Cota Mil – Brasília/DF

Atrações: Lucas Alves, Gigi, Dani Lemos, Juninho do Mistura 61 e atração surpresa

Ingressos: R$ 30 – à venda em lets.events/e/chama-no-privado-2

O Grande Arraiá do YOLO no Mané Garrincha com música, comidas típicas e clima junino

No sábado (28), a Arena BRB Mané Garrincha recebe O Grande Arraiá do YOLO, festa junina que une tradição e modernidade com música, gastronomia e muita animação. O evento acontece das 18h às 3h, no Portão P do estádio, com estrutura temática e espaços instagramáveis.

O line-up reúne atrações como Adriana Samartini, Boka de Sergipe, DJ Larbac e Simple Jack, que prometem animar a noite com brasilidades, sertanejo, forró e pop. A praça de alimentação terá pratos típicos assinados por renomados restaurantes da cidade. Usuários do app YOLO têm benefício especial de convite em dobro.

Foto: Eloine Gomes

O Grande Arraiá do YOLO

Data: 28 de junho de 2025 (sábado)

Horário: Das 18h às 3h

Local: Arena BRB Mané Garrincha – Portão P, Brasília – DF

Ingressos: A partir de R$ 50 (meia social), com benefícios para usuários do app YOLO

Ingressos: sympla.com.br/evento/o-grande-arraia-do-yolo/2998696

Só Pra Xamegar comanda o Arraiá do Casapark

O forró toma conta do Casapark neste sábado (28) com a apresentação da banda Só Pra Xamegar no tradicional Arraiá Casapark. O evento acontece das 15h30 às 22h, reunindo música ao vivo, comidas típicas e muita animação para toda a família.

Com mais de 20 anos de estrada, a banda mistura forró clássico, sertanejo e piseiro em um show vibrante e dançante. Liderada por Diogo Henrique e Bruno Rios, a SPX promete embalar o público com sucessos autorais e releituras de clássicos do gênero.

Foto: Divulgação

SPX no Arraiá Casapark

Data: 28 de junho de 2025 (sábado)

Horário: Das 15h30 às 22h

Local: Casapark – SGCV Lote 22, Park Sul, Brasília – DF

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia com doação de 1 kg de alimento ou agasalho)

Entrada gratuita para crianças de até 12 anos

Vendas: sympla.com.br/evento/arraia-casapark/2963592

Classificação: Livre

Whindersson Nunes retorna a Brasília com novo espetáculo “Isso Definitivamente Não é um Culto”

Após o sucesso de “Isso Não é um Culto”, o humorista Whindersson Nunes volta a Brasília com um novo show que promete ainda mais provocações e risadas. Em “Isso Definitivamente Não é um Culto”, o comediante mergulha em temas como o fim do mundo, redes sociais, religião e atualidades, sempre com sua ironia afiada e olhar crítico.

A apresentação acontece no próximo sábado (28), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em uma noite que promete misturar humor e reflexão de maneira inovadora.

Foto: Reprodução

Whindersson Nunes – Isso Definitivamente Não é um Culto

Data: 28 de junho de 2025 (sábado)

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Auditório Master

Endereço: SDS – Eixo Monumental, Brasília – DF

Ingressos: ingressodigital.com

Grupo Pele celebra 6 anos com o espetáculo “A Sós” em Ceilândia

Em comemoração aos seus seis anos de trajetória, o Grupo Pele apresenta o espetáculo “A Sós”, que abre a circulação do projeto “Pele em Curso” no Distrito Federal. A montagem — a mais premiada do grupo — reflete sobre as fases de um relacionamento, do encantamento à decepção, explorando temas como desejo, indiferença e amor através da dança contemporânea e intervenções audiovisuais em stop motion.

As apresentações acontecem nos dias 27 e 28 deste mês, no Teatro Sesc Newton Rossi, em Ceilândia, e contam com sessões acessíveis com audiodescrição e tradução em LIBRAS.

Foto: Divulgação

Espetáculo “A Sós” – Grupo Pele

Data: 27 e 28 de junho de 2025 (sexta e sábado)

Local: Teatro SESC Newton Rossi – QNN 27, Área Especial, Lote B – Ceilândia Norte, Brasília – DF

Horários: Sexta (27): 15h (sessão com audiodescrição) e 19h (sessão com tradução em LIBRAS para EJAs) Sábado (28): 19h

Ingressos: sympla.com.br/evento/espetaculo-a-sos/2985296