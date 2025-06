Fim de semana no DF reúne gastronomia, música, teatro e comédia

O fim de semana no Distrito Federal será marcado por uma programação diversificada, com muitas opções de entretenimento. Edu Falaschi apresenta a turnê comemorativa dos 20 anos do álbum Temple of Shadows, acompanhado por orquestra e convidados especiais. Para quem prefere música popular, a noite de sábado traz a Violada Lendária, mistura de modão raiz e stand-up comedy. O musical “Amélie – O Musical” retorna a Brasília, oferecendo uma experiência poética e familiar. Além disso, o Torresmofest promete celebrar a carne suína com chopp artesanal e shows ao vivo, enquanto o CCBB recebe o Projeto Cartola, com Nilze Carvalho homenageando o mestre do samba.

Para os amantes do teatro, o Teatro Planalto apresenta o consagrado musical da Broadway “Uma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum”, estrelado por Miguel Falabella. No campo da comédia, o espetáculo “Terapia de Casal”, com Índio Behn interpretando a Dra. Rosângela, garante boas risadas. Para quem busca uma experiência mais íntima, o CCBB também recebe o solo “Vienen por Mí”, protagonizado por Fábia Mirassos.

E para completar a programação, a TV Colosso celebra seus 30 anos com um musical nostálgico, trazendo de volta boas lembranças do programa que marcou gerações. Com opções de gastronomia, música, teatro e comédia, o fim de semana promete agradar todos os públicos e estilos.

“Violada Lendária” promete noite de modão raiz, comédia e música para celebrar a cultura popular em Brasília

A Violada Lendária promete agitar a noite deste sábado (21) no Lendary Comedy, em Brasília, com uma combinação explosiva de humor e sertanejo raiz. A abertura da programação fica por conta do comediante Marcus Cirillo, que sobe ao palco às 20h com seu stand-up de estilo bruto e carismático. Logo em seguida, a festa ganha ritmo com apresentações ao vivo de artistas que representam o melhor do modão: Jhonny & Rahony, Murilo e Benicio, Luciano Lins e Kellen Lemos. A animação é garantida também pelos DJs Renê Ricochet e Juninho Sem Rumo, além da locução de Marcão Alencar.

A atração principal da noite é a dupla Vitor & Versol, que assume o comando da festa a partir da 1h da manhã. Com serviço de bar e petiscos, mesas para dois ou quatro lugares e opção de ingresso individual, o evento oferece estrutura completa para o público curtir com conforto. A casa abre às 18h, e todos os ingressos garantem permanência para o show musical.

Marcus Cirillo. Foto: Divulgação

Violada Lendária com Marcus Cirillo e Vitor & Versol

Local: Lendary Comedy – Complexo Worlld Brasília

Data: sábado, 21 de junho de 2025

Abertura da casa: 18h

Show de stand-up: 20h às 21h30

Shows musicais: 21h30 às 3h

Classificação: 10 anos

Ingressos: Sympla – Violada Lendária

Sonhos, magia e amor ganham vida no musical “Amélie“, em temporada única em Brasília

O clássico moderno “Amélie – O Musical” retorna a Brasília para encantar o público em um único final de semana. Inspirada no premiado filme francês, a montagem acompanha a jornada de Amélie Poulain, uma jovem sonhadora que, após uma infância solitária, descobre a magia de transformar a vida das pessoas com pequenos gestos anônimos. A partir do momento em que devolve uma caixa de lembranças a um estranho, ela embarca em uma missão secreta de bondade, enquanto lida com seus próprios desejos e medos, incluindo o de se apaixonar por Nino, um colecionador de fotos esquecidas.

Com cenários poéticos, personagens cativantes e trilha tocante, o espetáculo é um convite à imaginação e à esperança, ideal para toda a família.

Amélie Poulain Foto: Isabela Bianor

Espetáculo: Amélie – O Musical

Datas: 21 de junho de 2025 (sábado, às 20h) e 22 de junho (domingo, às 19h)

Local: Teatro Paulo Autran – SESC Taguatinga Norte

Ingresso: R$ 10 (meia entrada mediante doação de 1kg de alimento, carteirinha de estudante, DRT, professor, maior de 65 anos ou menor de 12 anos)

Duração: 90 minutos

Classificação indicativa: Livre

Edu Falaschi celebra 20 anos do álbum “Temple of Shadows” com show em Brasília

O vocalista Edu Falaschi desembarca em Brasília neste sábado (21) com a turnê comemorativa “Temple of Shadows In Concert Tour 2025”, celebrando os 20 anos do icônico álbum lançado durante sua passagem pela banda Angra. Aclamado como um dos maiores discos do heavy metal nacional, “Temple of Shadows” será apresentado ao vivo com arranjos sinfônicos, orquestra no palco e participações especiais, oferecendo uma imersão grandiosa na obra.

A noite contará ainda com o show da banda Noturnall, convidada para abrir o evento e marcar presença nessa celebração histórica. A apresentação será realizada na casa Toinha Brasil Show, prometendo reunir fãs de várias gerações para reviver um dos capítulos mais importantes do metal brasileiro.

Edu Falaschi. Foto: Divulgação

Evento: Edu Falaschi – Temple of Shadows In Concert Tour 2025

Data: 21 de junho de 2025

Horário de abertura: 19h

Horário do show: 22h

Local: Toinha Brasil Show – SOF Sul, Quadra 09, Guará – Brasília, DF

Ingressos: Disponíveis em articket.com.br

Festival do Torresmo agita o Boulevard com sabores, música e entrada gratuita

De 19 a 22 de junho, Brasília recebe mais uma edição do Torresmofest, festival gastronômico dedicado à proteína suína. Com entrada gratuita, o evento acontece no estacionamento do Boulevard Shopping Brasília e traz mais de 20 estações especializadas em pratos como torresmo de rolo, pururuca, costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, hambúrgueres gourmet (inclusive com torresmo e shimeji), além de doces e batatas. Os preços começam em R$ 35.

A programação conta ainda com shows ao vivo, espaço kids, áreas com mesas e cadeiras, bares, ambiente pet-friendly e a presença especial do chef Adan Garcia, renomado internacionalmente por seu trabalho com carne suína. Para acompanhar os sabores, o público poderá degustar chopp artesanal gelado e drinks variados.

Foto: Divulgação

Festival do Torresmo no Boulevard Shopping Brasília

Data: 19 a 22 de junho

Horário: Quinta e sexta, das 17h às 22h; sábado e domingo, das 12h às 22h

Local: Estacionamento do Boulevard Shopping Brasília – Setor Terminal Norte (STN)

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

Mais informações: torresmofest.com.br

Miguel Falabella estrela musical inédito da Broadway no Teatro Planalto

Brasília recebe, até o 29 de junho, a primeira montagem nacional do clássico da Broadway “Uma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum”, estrelado por Miguel Falabella. O espetáculo acontece no Teatro Planalto, com sessões de quinta a domingo.

Considerado um dos 100 melhores musicais da história pela revista Whats On Stage, o título traz músicas de Stephen Sondheim, incluindo a icônica “Comedy Tonight”. A peça é uma celebração das farsas clássicas, com humor inteligente, ritmo vibrante e estética inspirada no teatro romano.

Miguel Falabella. Foto: Reprodução/Instagram

Uma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum

Temporada: 20 a 29 de junho de 2025

Horários:

– Quinta, sexta e sábado: 20h

– Sábado (sessão extra): 16h

– Domingo: 19h30

Local: Teatro Planalto – SDC, Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Brasília – DF

Ingressos: Uma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum em Brasília – Sympla

Espetáculo solo “Vienen por Mí” estreia no CCBB com Fábia Mirassos

De 5 a 29 de junho, o Centro Cultural Banco do Brasil recebe o espetáculo “Vienen por Mí”, primeiro solo da atriz Fábia Mirassos, com texto da chilena Claudia Rodriguez e direção de Janaina Leite. A montagem propõe uma reflexão potente sobre o corpo travesti, seus afetos e violências, em uma experiência teatral que mistura performance, poesia e stand-up.

O espetáculo questiona estereótipos e preconceitos ao mesmo tempo em que aborda desejos, sonhos e o amor travesti. Com linguagem minimalista e intimista, o solo convida o público a uma escuta atenta da pergunta central que atravessa a cena: “Sobre o que temos que falar, nós, as travestis?”

A peça traz ainda depoimentos de artistas como Renata Carvalho, Ave Terrena e Maria Léo Araruna, que compõem um coro coletivo de vozes e histórias, ampliando o discurso e promovendo o diálogo com o público.

Fábia Mirassos. Foto: Hugo Faz

Vienen por Mí

Temporada: 5 a 29 de junho de 2025

Horários: Quinta a sábado, às 20h | Domingo, às 18h30

Local: CCBB Brasília – SCES Trecho 2, Brasília – DF

Ingressos: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia)

Classificação indicativa: 16 anos

Duração: 60 minutos

Mais informações: https://ccbb.com.br/brasilia/programacao/vienen-por-mi/#:~:text=O%20espet%C3%A1culo%20apresenta%20a%20biografia,%2C%20performance%20e%20stand%2Dup.

Especial Mês dos Namorados traz comédia com a irreverente Dra. Rosângela

Nesta sexta-feira (20), o Teatro Caesb em Águas Claras recebe o espetáculo “Dra. Rosângela em: Especial Mês dos Namorados”, estrelado pelo humorista Índio Behn. A personagem, conhecida pelo humor ácido e sinceridade sem filtros, promete uma verdadeira sessão de “terapia de casal” que arranca gargalhadas do público.

Com texto inédito e abordagem bem-humorada das relações amorosas, o show é uma das atrações do mês dos namorados na cidade.

Índio Behn. Foto: Divulgação

Dra. Rosângela em: Especial Mês dos Namorados

Data: 20 de junho de 2025 (sexta-feira)

Horário: 19h30

Local: Teatro Caesb Águas Claras – Avenida Sibipiruna, Lotes 13/21, Bloco B, Brasília – DF

Ingressos: Índio Behn em Águas Claras – Brasília/DF | Dra. Rosângela em: Especial Mês dos Namorados em Brasília – Sympla

Classificação: Livre

Duração: 70 minutos

Projeto Cartola reúne samba e poesia no gramado do CCBB com show de Nilze Carvalho

O Projeto Cartola realiza mais uma edição no próximo domingo, 22 de junho, no gramado do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília, celebrando a obra de um dos maiores nomes da música brasileira. A programação começa às 16h com o grupo Choro Livre e convidados, sob a direção musical de Reco do Bandolim. Em seguida, às 17h30, a cantora e multi-instrumentista Nilze Carvalho sobe ao palco com um show dedicado à obra de Cartola.

Com 45 anos de carreira, Nilze é uma das vozes mais respeitadas do samba e do choro. Indicada ao Grammy Latino e ao Prêmio da Música Brasileira, ela já trabalhou com nomes como Zeca Pagodinho, Época de Ouro e Sururu na Roda. No show, promete homenagear a poesia sofisticada de Cartola com sensibilidade, tradição e força.

Nilze carvalho. Foto: Marcio Monteiro

Projeto Cartola com Nilze Carvalho

Data: 22 de junho de 2025 (domingo)

Horários:

– 16h: Choro Livre e convidados

– 17h30: Show com Nilze Carvalho

Local: Gramado do CCBB Brasília – SCES Trecho 2, Brasília – DF

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

Mais informações: bilheteriadigital.com

“TV Colosso, O Musical” celebra 30 anos da série com temporada em Brasília

O espetáculo oficial e inédito “TV Colosso, O Musical” chega a Brasília nos dias 21 e 22 deste mês para comemorar os 30 anos do programa infantil que marcou gerações. Com direção artística de Luiz Ferré, criador dos personagens originais, o musical traz uma história emocionante, cheia de aventura, risadas e números musicais vibrantes.

A montagem revive a nostalgia dos anos 90, encantando tanto adultos que cresceram assistindo ao programa quanto crianças que conhecem agora esse universo criativo e original da TV Globo. O elenco reúne talento e carinho para celebrar um marco cultural que permanece vivo na memória afetiva do público.

Foto: Divulgação

TV Colosso, O Musical – Brasília

Data: 21 e 22 de junho de 2025

Horários:

– Sábado: 15h e 17h

– Domingo: 15h e 17h30

Local: Teatro UNIP – SGAS Quadra 913 Conjunto B, SHCS, Brasília – DF

Ingressos: Sympla