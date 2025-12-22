Zagueiro do tetra diz que Thiago Silva merece estar na Copa do Mundo

GUILHERME XAVIER

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A contratação de Thiago Silva para o Porto segue uma cartilha de sonho. Mesmo aos 41 anos, o defensor ainda almeja disputar a próxima Copa do Mundo.

De acordo com Aldair, campeão com a seleção no tetra em 1994, o zagueiro merece a convocação.

Apesar disso, não seria para a vaga de titular, que já tem Marquinhos, Gabriel Magalhães e Éder Militão consolidados.

O ex-jogador também revelou que a Copa do Mundo daquele ano, disputada nos Estados Unidos, teve um gostinho muito especial. O Brasil pode repetir o feito, já que, assim como em 94, carrega um jejum de 24 anos sem a conquista, e a competição será disputada novamente na América do Norte.

VAI JOGAR A COPA DO MUNDO?

O cenário é incerto. Thiago Silva ainda não foi convocado nenhuma vez desde que Ancelotti chegou à seleção, mas não desistiu do sonho.

A relação entre as partes pode pesar. Thiago Silva e Ancelotti trabalharam juntos em Milan e PSG e têm relação de longa data. Como o UOL antecipou, o defensor já se colocou à disposição para ajudar a seleção brasileira.

Para que o sonho se realize, contudo, é preciso que Thiago mantenha o bom nível que apresentou no Fluminense na passagem pelo Porto. Foram 46 jogos e quatro gols em 2025.