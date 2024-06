Zagueiro do Cruzeiro entra na mira do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia

FELIPE SILVA

(UOL/FOLHAPRESS)

O zagueiro Pedrão, destaque do sub-20 do Cruzeiro, está na mira do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.



O clube ucraniano sondou a situação do jovem de 20 anos nas últimas semanas, conforme apurou o UOL.

A equipe europeia busca estreitar laços e avalia de formalizar uma oferta na janela de transferências no meio do ano.



Olheiros do Shakhtar acompanharam in loco a partida da Raposa sub-20 contra o São Paulo, em maio. Na ocasião, Pedrão marcou um dos gols da vitória do time mineiro por 4 a 3.



Pedrão tem contrato com o Cruzeiro até junho de 2025, mas ainda não houve um acordo pela renovação.

Em janeiro do ano que vem, o defensor entrará em seus últimos meses de clube e, caso não renove o vínculo com a Raposa, poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe.



A nova diretoria do Cruzeiro, que tem Alexandre Mattos como CEO de futebol, já está ciente da situação.

A expectativa é de que a Raposa volte a procurar o staff do jovem nas próximas semanas para discutir a situação.



Clubes de Portugal, Dinamarca e Suíça também já fizeram contatos para demonstrar interesse em Pedrão.

Entre janeiro e fevereiro, o zagueiro foi alvo de ofertas do futebol europeu, mas o Cruzeiro rechaçou as investidas.



Dos 25 jogos do time celeste em 2024, o defensor foi relacionado para apenas quatro, mas não entrou em campo. Neste ano, o jovem foi capitão e um dos destaques da campanha do Cruzeiro na Copinha, que terminou com o vice-campeonato do clube mineiro.