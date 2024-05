WGP 75: O candango Cabelo Monteiro destrona Renzo Martinez e se torna o novo campeão dos Leves

O WGP Kickboxing protagonizou mais um evento histórico na noite deste domingo, dia 19 de maio, em Brasília. A capital federal recebeu a 75ª edição do evento e os duelos fizeram jus às expectativas. Na luta principal da noite, o brasileiro Cabelo Monteiro destronou o boliviano, então campeão, Renzo Martinez e se tornou o novo detentor do título dos Leves após vitória por unanimidade e muita festa da torcida presente no ginásio da AABB. O evento também conheceu os dois últimos semifinalistas do Super 8 Challenger GP dos Super-Leves. Denis Jr e Alex Reis bateram Hiago Pereira e Diego Piovesan, respectivamente, e agora se encaram em uma das semifinais do torneio. Outro grande destaque da noite foi o argentino Marcos Wasabi, que bateu Julio Assunção e emendou seu quinto nocaute em cinco lutas no WGP, um recorde histórico. A próxima edição do WGP acontece no dia 15 de junho, pela primeira vez na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso.



A luta principal do WGP 75 era muito aguardada. Com uma série de provocações antes do duelo, Renzo Martinez e Cabelo Monteiro transformaram o ginásio da AABB, em Brasília, num verdadeiro estádio de futebol. Com toda a torcida ao seu lado, Cabelo tinha o desafio de destronar o então campeão. E fez por onde. Com um estilo agressivo desde o início, ele tomou as rédeas do combate, enquanto Renzo apostava nos contragolpes. Nem um knockdown a favor de Renzo no segundo round desanimou Cabelo, que continuou indo para cima e acertando os melhores golpes. Ao final dos cinco rounds, vitória por unanimidade para o brasileiro para muita festa da torcida presente. Agora a divisão tem um novo campeão.

O Super 8 Challenger GP dos Super-Leves conheceu na noite deste domingo seus últimos dois semifinalistas que se juntaram a Vinicius Mestrinier e Gabriel de Lima. Na primeira semifinal, Denis Jr encarou Hiago Pereira, que aceitou o duelo com uma semana de antecedência por conta do problema de saúde de Mateus Machado. E o que se viu no ringue foi um verdadeiro monólogo. Com uma atuação brilhante, Denis dominou o duelo e depois de engatar um knockdown no primeiro round, conseguiu mais três no segundo e colocou fim ao duelo por nocaute.

Na outra semifinal, a luta entre Alex Reis e Diego Piovesan foi mais disputada. Mesmo assim, com um jogo solto e muito agressivo, foi mais contundente e não deixou dúvidas para os juízes que o deram a vitória por decisão unânime. Agora, Denis e Alex se enfrentam na semifinal em uma revanche, já que Denis venceu o duelo recente entre os dois no WGP.

Outros dois duelos fizeram parte do Main Card do WGP 75. No embate entre Brasil e Argentina, o Hermano Marcos Wasabi brilhou de novo e engatou seu quinto nocaute em cinco lutas no evento. A vitória sobre Julio Assunção depois de incrível sequência coroou a ótima fase. Na luta entre Cicero Evangelista e Gabriel Vinicius muito equilíbrio. Depois de três rounds de ambos alternando bons golpes, melhor para Cícero, vencedor por decisão dividida.

Nas Super Fights do WGP 75 tivemos dois duelos internacionais. No embate entre o brasileiro Mateus Pakitoo, que vem em ótima fase no evento, diante do chileno Diego Torres, melhor para Pakitoo que dominou o duelo e levou a melhor por unanimidade. Na outra luta entre o brasileiro João Pedro Simão e o boliviano Josias Nunez mais equilíbrio. Depois de três rounds com os dois alternando bons momentos, melhor também para o brasileiro que levou a melhor por decisão unânime.



Entre as demais Super Fights duas lutas mereceram mais destaque. O embate entre Augusto Almeida e Marlon Lourenço foi, sem dúvida, um dos melhores da noite e levantou a galera com uma verdadeira guerra vencida por Augusto após conseguir dois knockdowns no segundo round. Outro duelo que fez a festa do público foi entre Edgar Boca e Jonathan Koringa, que protagonizaram uma luta muito agressiva e com os dois alternando ótimos momentos. No fim, melhor para Boca por unanimidade. Outro vencedor das Super Fights foi Meijy Batista, que levou a melhor sobre Thiago Oliveira em duelo morno.



O Undercard aqueceu em grande estilo as lutas principais do WGP 75. Com cinco duelos, o grande destaque foi o triunfo de Evandro Taipan por nocaute sobre Jonathas Soares. Os outros vencedores da noite foram Willem Brandão, Anderson Felix, Kauan Lee e Amanda Vaz.

WGP 75 – Resultados oficiais