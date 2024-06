Wendell exalta o ‘paizão’ Dorival Júnior e revela dicas de Filipe Luís

FELIPE SILVA

(UOL/FOLHAPRESS)

Titular com Dorival Júnior na seleção brasileira, o lateral esquerdo Wendell rasgou elogios ao técnico em entrevista exclusiva ao UOL.



O jogador do Porto, que vai disputar a Copa América, disse que o treinador tem sido um ‘paizão’ para o grupo e vê o técnico com capacidade para treinar uma equipe europeia no futuro.



“É um treinador que dispensa comentários. É um cara que entende muito de futebol, tem uma equipe técnica que o ajuda bastante também e o complementa. Ele é a cabeça dessa equipe, é como um paizão mesmo para todo mundo, deixa tudo mastigado e dá todas as ferramentas para que a gente possa entender o que ele quer. Por isso que os times dele sempre tiveram sucesso. É um treinador que é altamente capacitado para dirigir não só a seleção brasileira -ainda não teve a oportunidade de trabalhar na Europa, mas certamente teria toda essa possibilidade”, disse o jogador.



A seleção brasileira inicia sua caminhada na Copa América no dia 24 de junho, contra a Costa Rica. Antes, terá dois amistosos preparatórios contra México e Estados Unidos. Wendell vê o tempo de treinos como fundamental para a equipe chegar pronta para a competição.



“A expectativa é a melhor possível. Esperamos poder fazer uma grande competição. Sabemos que vamos ter mais dois amistosos antes de iniciar, será importante. Acho que não só eu, mas toda a equipe e a comissão técnica está confiante no trabalho que a gente vem fazendo. E agora vamos ter mais tempo, vamos entender ainda mais o jogo do professor Dorival, o que vai nos potencializar para chegar na competição fortes e brigar pelo título”, afirma.



Wendell foi titular nos dois amistosos da seleção em março, contra Inglaterra e Espanha. O lateral não escondeu a emoção ao falar sobre as chances e o apoio da nova comissão técnica:



“É um sentimento de, primeiro, gratidão a Deus e também ao professor Dorival e toda a sua equipe técnica por ter me dado a oportunidade. Acho que eu trabalhei bastante tempo para que isso pudesse acontecer e, graças a Deus, aconteceu no momento certo, com grandes jogadores também. Fico lisonjeado por ter representado o meu país muito bem, junto com meus companheiros, que foram dois grandes jogos de toda a equipe.”





CONFIRA OUTROS TRECHOS DA ENTREVISTA DO UOL COM WENDELL, LATERAL DA SELEÇÃO



Filipe Luís como referência

“O Filipe Luís é um cara que eu me baseio muito. É um jogador que dispensa comentários por suas passagens no Flamengo, Atlético (de Madri) e no Chelsea. Tive a possibilidade de conversar, me disse que eu tinha que continuar trabalhando e fazendo o que eu vinha fazendo no clube, independentemente de chegar à seleção. Ele sempre me deu boas dicas, boas maneiras de se comportar com a seleção brasileira, então isso me deixa mais tranquilo.”



De volta à seleção após oito anos de ‘esquecimento’

“Fiz grandes temporadas no Leverkusen, mas também respeitava os jogadores que estavam jogando muito. Então, eu acabei não tendo oportunidades pelo fato dos outros concorrentes, como nesta sexta-feira (7) também tem, estarem muito bem. Acho que foi o momento certo. É o começo de um novo ciclo, de um treinador novo, de um técnico que dá oportunidade para todos, que está olhando tudo.”

‘Sede’ por título após derrota em 2021″Na seleção brasileira sempre vai ter o sentimento de frustração quando não se ganha, porque é a maior seleção do mundo, a cobrança é muito grande. Sabemos do potencial dos jogadores, da nossa comissão técnica, então por mais que a gente não queira ter esse sentimento acontece mas pelo lado bom, nos cobrando, sabendo que nossa seleção é a mais forte do mundo. Vamos fazer de tudo para conseguir o título, trabalhando e respeitando nossos adversários.”



Sondagens para deixar o Porto

“O futuro, primeiramente, eu deixo na mão de Deus e dos meus empresários. Estava focado até a final da Taça de Portugal e quando acabou aquele jogo o meu foco já foi totalmente aqui na seleção brasileira, onde eu quero fazer uma grande competição. O que for de especulação eu deixo para meus empresários que estão totalmente capacitados e eu estou tranquilo. Prefiro dar o meu máximo aqui e se for para acontecer, vai acontecer naturalmente, mas o meu foco é totalmente na seleção brasileira.”



Ausência de Neymar

“O Neymar faz diferença em qualquer time. A gente sabe da capacidade de decisão, do jogador que ele é, da figura que ele é. É um jogador que faz total diferença em qualquer outro lugar. Acredito que faz falta e é um jogador que todos queriam estar perto.”