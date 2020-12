VP do Vasco participa de prêmio sobre futebol e direitos do torcedor, no DF

PUBLICIDADE

No próximo dia 16 de dezembro, a vice-presidente do Club de Regatas Vasco da Gama, Sonia Andrade, participa do Prêmio Brasil de Teses e Dissertações sobre Futebol e Direitos do Torcedor, em Brasília. Sonia foi convidada pela Secretaria Especial de Esporte para fazer a entrega do prêmio, que será realizada às 14h, no Carlton Hotel.

A iniciativa visa valorizar as produções científicas das diversas áreas do conhecimento sobre futebol e premiar os melhores estudos produzidos nos programas de pós-graduação das universidades brasileiras.

Serviço:

Data: 16/12

Horário: 14h

Local: Carlton Hotel, Blobo C – Asa Sul, Brasília