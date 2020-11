Vôlei de praia: 24 duplas abrem chave principal do Circuito

PUBLICIDADE

Começaram nesta sexta-feira (27) as disputas da chave principal da quarta etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Como já ocorreu nos torneios anteriores, o Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ), é o palco para as principais duplas do país desfilarem o seu talento. São 24 times na busca pelas medalhas. Oito duplas se garantiram através da disputa do qualifying. As classificadas foram Leo Vieira/Luciano (DF/ES), Luccas Lima/Júlio César (SP), Lipe/Rafa (CE/PR), Allysson Lima/Ramon Gomes (CE/RJ), Miguel/Ferramenta (MS/RJ), Maia/Vinícius (RJ), Álvaro/Rafael (SE/PB) e Gabriel Santiago/Johann (DF/RJ). Elas se juntam aos times Evandro/Bruno (RJ/PB), Fernandão/Harley (ES/DF), Marcus/Felipe Cavazin (RJ/PR), Alison/Álvaro Filho (ES/PB), George/André (PB/ES), Arthur Lanci/Moíses (PR/BA), Arthur/Guto (MS/RJ), Bruno/Jô (AM/PB), Vinícius/Vítor Felipe (ES/PB), Hevaldo/Adelmo (CE/BA), Renato/Adrielson (PB/PR), Fábio/Francioni (CE/SC), Rocha/Bernardo Lima (PR/CE), Averaldo/Matheuzinho (TO/SE), Leo/Thiago (RJ/SC) e Patrick/Saymon (PR/MS). Nas três etapas anteriores, André/George (ES/PB) tem um título e a dupla olímpica dos Jogos de Tóquio Alison/Álvaro Filho (ES/PB) tem dois.

O campeonato, que é realizado seguindo todos os protocolos de segurança sanitária, não conta com público presente, mas todas as partidas são transmitidas pelo Canal Vôlei de Praia TV e pela página da CBV no Facebook.

As informações são da Agência Brasil