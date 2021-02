Vítima de Covid-19 mãe de Ronaldinho Gaúcho morre aos 71 anos

Segundo parentes, Dona Miguelina, chegou a ter uma breve melhora no quadro, porém não resistiu

Morreu neste sábado em decorrencia do novo Coronavírus a mãe do ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho. Dona Miguelina como era conhecida, sofreu complicações da Covid-19. Ela estava internada no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre

Segundo parentes, Dona Miguelina, chegou a ter uma breve melhora no quadro, porém não resistiu. Nos últimos dias com a repercursão da doença, em razão de uma infecção, a mãe do atleta veio a faceler.

Até o momento, Ronaldinho não chegou a se pronunciar sobre o caso, mas em suas redes sociais como o Instagram, o ex-jogador trocou a foto de perfil por uma imagem em preto que sugere o luto.

Alexandre Kalil, atual prefeito de Belo Horizonte e ex-presidente do Atlético Mineiro, clube o qual Ronaldinho chegou a ganhar títulos como a Libertadores das Américas, publicou em na própria conta do Twitter palavras de conforto ao colega

Ronaldinho, meu filho, eu sei o que é perder uma mãe. Meus sentimentos nesse momento tão difícil. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 20, 2021

O ex-clube Atletico Mineiro também se manifestou sobre o ocorrido

É com enorme tristeza, que o Clube Atlético Mineiro recebe a notícia do falecimento de Dona Miguelina, mãe de @10Ronaldinho. pic.twitter.com/8pEnMuFfkP — Atlético ???? (@Atletico) February 21, 2021