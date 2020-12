Vilson Tadei deixa o comando técnico do Gama e acerta com o Brasiliense

PUBLICIDADE

O ciclo do técnico Vilson Tadei à frente da equipe do Gama acabou nesta segunda-feira (7). O treinador decidiu trocar a equipe alviverde pelo rival, o Brasiliense. A decisão foi confimada um dia depois do time candango empatar com o Goianésia pelo placar de 2×2, em partida válida pela Série D, do Campeonato Brasileiro.

Vilson Tadei estava no comando do Gama desde 2019. Com a equipe alviverde, o técnico participou de 50 partidas, das quais só perdeu três. Além disso, o treinador conquistou as duas últimas edições do Campeonato Brasiliense. No novo clube, Tadei vai substituir Edson Souza.