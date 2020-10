Vídeo indica critica de Benzema a Vinicius Junior: ‘Ele joga contra nós’

PUBLICIDADE

O atacante Karim Benzema teria feito críticas pesadas a Vinicius Junior no intervalo do empate por 2 a 2 com o Borussia Mönchengladbach, na última terça-feira, na Alemanha, pela Liga dos Campeões da Europa. Vídeo divulgado pela emissora de tevê francesa Telefoot mostra o centroavante pedindo para o lateral-esquerdo Mendy não tocar a bola para o brasileiro.

No vídeo, nos vestiários do Borussia-Park, o trio de jogadores do Real Madrid está próximo. Mas Benzema se dirige a Mendy em francês. “Ele faz o que quer. Irmão, não toque para ele. Ele joga contra nós”, afirmou. Na volta ao gramado, então, eles conversam juntos.

Nesta quarta-feira, Benzema fez uma publicação no recurso Stories do Instagram, ainda que sem se referir ao diálogo com Mendy, mas em um tom que pareceu de defesa. “Os cães ladram, mas o nove passa”, escreveu, com a foto da celebração do seu gol na igualdade com o Mönchengladbach – ele utiliza a camisa 9 no Real Madrid.

Vinicius Junior teve atuação apagada no duelo na Alemanha, sendo substituído aos 25 minutos do segundo tempo, quando o Real Madrid ainda perdia por 2 a 0. Já Benzema fez o seu gol aos 42 minutos – depois, nos acréscimos, um gol de Casemiro garantiu o empate.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar da reação, o Real Madrid é o lanterna do Grupo B da Liga dos Campeões, com apenas um ponto em duas rodadas. O time voltará a jogar no sábado, quando receberá o Huesca, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.

Estadão Conteúdo