Vídeo: atacante passa álcool em gel na mão após fazer gol

Na noite do último domingo, Querétaro e Pumas se enfrentaram em partida válida pelo Campeonato Mexicano, e o time da casa venceu por 2×0. E o que mais chamou a atenção foi a comemoração do atacante Gurrola no primeiro gol.

Aos 22 minutos do segundo tempo, Gurrola recebeu livre pela direita, carregou e bateu na saída do goleiro, abrindo o placar. Na comemoração, o atacante colocou uma máscara de proteção facial e foi até a linha de fundo para passar álcool em gel nas mãos

Assista:

El primer pepino de Gurrola Mailob, que mejor manera de empezar el lunes que viendo goles pa llegar bien inspirados a la chamba 👌👌👌#GallosBlancos#Queretaro Fav si también quieres su OnlyFans 🤣 pic.twitter.com/X9pm0JCEl6 — Siempre Gallos ⚫⚪⚫ (@Gallos360_) January 25, 2021

Gurrola não explicou o motivo da comemoração. Não se sabe se foi uma espécie de protesto ou se o atacante queria apenas passar álcool, mesmo.