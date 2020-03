Vice do Flamengo, testado positivo para coronavírus, recebe alta

PUBLICIDADE 

O vice-presidente de Embaixadas e Consulados do Flamengo, Maurício Gomes de Mattos, diagnosticado com coronavírus na última semana, recebeu alta nesta sexta-feira (10). Ele estava internado em um hospital particular na Asa Sul, em Brasília.

Segundo a “Coluna do Flamengo”, ele já está na reta final do processo de recuperação e só permaneceu internado por causa de um quadro de pneumonia.

“Foi um susto grande. O antibiótico está finando a última sessão. Estou em Brasília e vou para um hotel aguardar as coisas se acalmarem, para aí, sim, voltar para o Rio. Muita saudade, saudade do dia a dia. Estou valorizando mais a vida. Vou sair daqui (do hospital) e vou para um hotel, porque não tem como chegar no Rio agora. Então, vou para um hotel e vou aguardar lá pelo próximos acontecimentos, mas eu saio hoje, sim”, afirmou.