Veja quais jogadores ‘reforçam’ o Brasileiro após queda na Copa América

SÃO PAULO

(UOL/FOLHAPRESS)

O fim da primeira fase da Copa América sacramentou a volta de nove jogadores ao futebol brasileiro, sendo sete deles da Série A do Brasileiro.



Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Fortaleza, Grêmio, Palmeiras e São Paulo terão “reforços” para a sequência do Campeonato Brasileiro. As eliminações de Chile e Paraguai na fase de grupos culminaram na volta dos jogadores.



Os jogadores já eliminados na Copa América:



Chile: Vargas (Atlético-MG), Kuscevic (Fortaleza) e Pulgar (Flamengo)



Paraguai: Ángel Romero (Corinthians), Villasanti (Grêmio), Gustavo Gómez (Palmeiras) e Bobadilla (São Paulo)



Já na Série B, a queda da Bolívia beneficiou Ponte Preta e Santos. Luis Haquin retorna à Ponte, enquanto Miguel Terceros volta ao Santos.



Ao todo, 32 jogadores que atuam no Brasil foram chamados para a Copa América. As quartas de final na competição começam nesta quinta-feira (4), com Argentina x Equador.



A seleção brasileira avançou às quartas e encara o Uruguai. A partida será neste sábado (6), às 22h (de Brasília), em Las Vegas (EUA)