Veja onde assistir à final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors

Os torcedores poderão acompanhar a partida pela Rede Globo e pela ESPN; no streaming, o jogo terá transmissão pelo Star+

SÃO PAULO

(FOLHAPRESS)

A aguardada partida da final da Copa Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors no sábado (4), às 17h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, terá casa cheia. Os ingressos já estão esgotados desde o início de outubro, e a estimativa é que cerca de 60 mil torcedores compareçam à grande final.

Para quem não conseguiu garantir o ingresso para acompanhar a partida in loco, o jogo será transmitido tanto na TV aberta como na fechada, e também via plataforma de streaming. Os torcedores poderão acompanhar a partida pela Rede Globo e pela ESPN; no streaming, o jogo terá transmissão pelo Star+, que oferece assinatura de pacotes mensais a partir de R$ 40,90.

A prefeitura do Rio de Janeiro também vai instalar um telão na Cinelândia para os torcedores do tricolor das Laranjeiras. Já os aficionados argentinos contarão com uma estrutura no sambódromo da Sapucaí.

O Fluminense garantiu seu lugar na decisão ao bater na semifinal o Internacional, em uma virada histórica por 2 a 1 na casa do adversário, com gols dos atacantes John Kennedy e Germán Cano. A formação comandada pelo técnico Fernando Diniz busca seu primeiro título da Libertadores. O melhor resultado até aqui foi um vice-campeonato, em 2008, quando o time equatoriano da LDU se sagrou campeão.

Já o Boca Juniors eliminou o Palmeiras na outra semifinal, nos pênaltis, com papel decisivo do arqueiro argentino Sergio Romero. O Boca é o segundo maior vencedor da competição, com seis conquistas (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007), e agora tentará igualar o recorde de sete taças do Independiente.