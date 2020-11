Vasco promove trocas em lista de inscritos da Sul-Americana

PUBLICIDADE

O Vasco anunciou ter feito três mudanças na lista de inscritos do clube para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Os novos nomes, que já estão aptos, são os seguintes: Léo Matos (lateral), Gustavo Torres (atacante) e Jadson (zagueiro). Tratam-se dos últimos reforços do clube.

Eles substituem os zagueiros Gabriel Saulo e Breno e o atacante Guilherme Parede – este último que voltou para o Talleres após empréstimo.

O clube carioca inicia sua trajetória na competição continental nesta quarta-feira (25), diante do Defensa y Justicia, na Argentina. O duelo de volta será realizado na semana posterior.

Com as trocas, o Vasco conta com 46 atletas inscritos para a competição – a Conmebol, excepcionalmente, permite listas com até 50 nomes.

