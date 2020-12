Vasco perde fora de casa para o Athletico-PR, que se distancia do Z4

PUBLICIDADE

O Athletico-PR venceu o Vasco por 3 a 0 neste domingo (27), em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, e, assim, abriu distância para a zona de rebaixamento, entrando agora de vez na briga por vaga na Copa Sul-Americana.

Contando com falhas do setor defensivo do time cruz-maltino, o triunfo dos atleticanos na Arena da Baixada foi construído com gols de Nikão e Carlos Eduardo, que marcou uma vez em cada tempo. Na etapa final, Cano chegou a diminuir, mas teve seu gol anulado pelo VAR por impedimento.

O resultado fez a equipe paranaense chegar a 34 pontos, seis a mais que o próprio Vasco, primeiro na zona da degola. Na próxima rodada, o Athletico-PR visitará o Botafogo, no Nilton Santos, enquanto a equipe cruz-maltina irá encarar o Atlético-GO, fora de casa.

ATHLETICO-PR

Santos, Jonathan (Khellven), Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner, Richard (Jadson), Christian (Lucho), Léo Cittadinni (Canesin) e Nikão; Carlos Eduardo e Kayzer (Walter). T.: Paulo Autuori

VASCO

Fernando Miguel, Léo Mattos (Pikachu), Werley, Leandro Castan e Neto Borges; Andrey (Tiago Reis), Marcos Júnior (Leo Gil), Juninho (Gustavo Torres) e Carlinhos; Vinicius (Talles Magno) e German Cano. T.: Ricardo Sá Pinto

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Cartões amarelos: Carlinhos (VAS)

Gols: Nikão (CAP), aos 10min, e Carlos Eduardo (CAP), aos 37min do 1ºT e aos 15min do 2ºT