Vasco mantém paciência por renovações de contratos com jogadores

PUBLICIDADE 

Bruno Braz

Rio de Janeiro, RJ

Enquanto analisa a proposta do Atlético-MG por Marrony, o Vasco enfrenta um cenário desafiador e trabalha em outras frentes para manter no elenco jogadores que, na avaliação da diretoria, têm correspondido às expectativas: o zagueiro Ricardo Graça, o volante Raul e o goleiro Fernando Miguel.

Ricardo Graça, de 23 anos, é o mais valorizado e com potencial de mercado. Seu contrato termina em janeiro de 2021, o que permite que ele assine um pré-contrato com outro clube a partir de julho.

As partes já conversam para uma possível renovação, mas a negociação ainda se encontra em estágio inicial. Representado por Diego Gomes, filho do ex-técnico cruzmaltino Ricardo Gomes, o defensor prioriza a permanência em São Januário e só abrirá conversas com equipes interessadas caso essa possibilidade se esgote.

Da parte do Vasco, o clube enxerga no defensor um jogador com potencial de venda para o exterior, principalmente após a exposição que ele teve ao disputar o Sul-Americano Sub-23 com a seleção brasileira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No caso do volante Raul, cláusulas previstas no atual contrato que não foram cumpridas pelo clube cruzmaltino são alguns dos principais entraves. As conversas, no entanto, ainda seguem.

O goleiro Fernando Miguel possui um caso relativamente parecido, uma vez que seu vínculo prevê uma renovação automática relacionada ao cumprimento de metas.

Ao Vasco, o principal desafio é superar a crise financeira que limita as propostas de renovação para o trio, algo que tem feito o diretor-executivo de futebol, André Mazzuco, ter muito jogo de cintura para formular ofertas.

As informações são da FolhaPress