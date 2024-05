Vasco e 777 não se misturam em classificação

ALEXANDRE ARAUJO E BRUNO BRAZ

(UOL/FOLHAPRESS)

Não houve atrito, mas cada um ficou em seu quadrado. Na suada classificação nos pênaltis sobre o Fortaleza, na Copa do Brasil, Vasco e 777 Partners -que vivem litígio jurídico- não se misturaram em São Januário.



Pedrinho ficou na sala da presidência e recebeu a visita do prefeito do Rio, Eduardo Paes. O presidente associativo tem o político vascaíno como um aliado no projeto de reforma de São Januário, que já está aprovado pela Prefeitura e se encontra na Câmara Municipal prestes a ser votado.A diretoria de Pedrinho também estava no local. Seu corpo jurídico acompanhou atentamente as atualizações da liminar, após agravos impetrados pela 777, e alguns dos advogados foram parados e questionados sobre informações, mas até o fim do jogo não houve uma nova movimentação.



Já o CEO da SAF, Lúcio Barbosa, acompanhou o jogo da tribuna de honra também vestido com uma camisa do Vasco. Ele foi contratado para o cargo pela 777 ainda antes da liminar. Sua relação com Pedrinho e a diretoria associativa é conflituosa após tentativas de diálogos.



Pedrinho não foi ao vestiário e nem passou pela zona mista após a partida. O presidente e sua diretoria optam, num primeiro momento, em não intervir no departamento de futebol. Já Lúcio compareceu ao vestiário.



Felipe, ídolo do Vasco e fiel parceiro de Pedrinho, também estava no estádio. O ex-jogador estava com os filhos e preferiu assistir de um dos camarotes.



POLÊMICAS FORAM TEMA NO VESTIÁRIO



Técnico interino do Vasco, Rafael Paiva revelou que as polêmicas foram tema no vestiário. O profissional, que fez sua última partida antes da estreia do português Álvaro Pacheco, revelou que eles fizeram um pacto para que isso não os afetasse em campo.



“Os jogadores têm acesso a todas as informações. Então, a gente tenta ser muito claro. Reunimos os atletas e e conversamos sobre o assunto. Mas a gente, o tempo todo, deixou muito claro que o jogo era importante, não podíamos deixar qualquer tipo de informação atrapalhar o nosso rendimento dentro do campo. Acho que a resposta foi dada nesta quarta-feira (22) no jogo. O time estava muito concentrado, muito focado, queria muito classificar. A gente acompanha todas as informações, não pode perder o mais importante que é a nossa concentração e foco no jogo, nosso respeito ao adversário”, disse.



Destaque na partida, o lateral esquerdo Lucas Piton falou em “blindagem”. O jogador disse que o time se focou na partida:



“A gente deixa esses extracampo fora do campo. A gente tenta focar ao máximo nos jogos, nos treinos. Foi o que fizemos hoje, conseguimos a classificação na Copa do Brasil. A gente se blinda em campo para fazer o melhor para o Vasco”



EM QUE PÉ ESTÁ A SITUAÇÃO?



A associação obteve uma liminar na 4ª Vara Empresarial da Justiça onde retomou o controle da SAF. Com a decisão preliminar, o Vasco tem o controle de 69% da Sociedade Anônima e a 777 Partners os outros 31%, referentes ao que já pagou até aqui.



A Justiça também determinou o afastamento dos integrantes da 777 do Conselho de Administração da SAF. Eram cinco indicados pela empresa americana. Os outros dois são da associação: o presidente Pedrinho e seu vice Paulo César Salomão.



Um perito foi indicado pela Justiça a fazer uma perícia no escritório da Vasco SAF. O profissional, porém, foi impedido de acessar o local, algo que foi relatando nos anexos da liminar.

Já o escritório e a 777 Partners ingressaram com agravos de instrumento. A Justiça, porém, ainda não os respondeu até o fechamento desta reportagem.