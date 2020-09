TRT-RJ nega ação da CBF e mantém suspensa partida entre Flamengo e palmeiras

PUBLICIDADE

Neste domingo (27), o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro indeferiu o mandado de segurança impetrado pela CBF e manteve suspensa a partida entre Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, que estava marcada para às 16h.

A decisão original veio após o Sindiclubes, que representa funcionários de clubes do Rio de Janeiro, entrar com ação.

ANo documento, a entidade alegou “risco elevado de contágio” de coronavírus. O presidente do Sindeclubes é José Pinheiro dos Santos, funcionário da segurança do Flamengo.

Segundo ele, a ação foi tomada após pedido dos próprios empregados rubro-negros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com esta decisão, a próxima instância em que a CBF pode recorrer é no Tribunal Superior do Trabalho (TST).