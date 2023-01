Três equipes estreantes buscam seu espaço na Copa Brasil masculina 2023

A competição começa nesta quarta-feira (25.01) e o campeão garante vaga na Supercopa 2023 e no Sul-Americano de clubes 2024

A briga pela primeira taça do vôlei nacional em 2023 reúne os oito melhores times do primeiro turno da Superliga masculina 1XBET. Nesse grupo, três equipes – Farma Conde Vôlei SJC (SP), Suzano Vôlei (SP) e Café Vasconcelos/IMEPAC/ARACOOP/Araguari (MG) – disputam a Copa Brasil masculina pela primeira vez. E se preparam para fazer frente aos experientes Sada Cruzeiro (campeão em 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021), Itambé Minas (atual campeão e vice em 2007 e 2019), Sesi-SP (vice em 2014, 2017, 2018 e 2020), Vôlei Renata (vice em 2015, 2016 e 2022) e Vedacit Vôlei Guarulhos. A competição começa nesta quarta-feira (25.01) e o campeão garante vaga na Supercopa 2023 e no Sul-Americano de clubes 2024.

Todas as partidas da Copa Brasil têm transmissão ao vivo, pelo sportv 2 ou pelo Canal Vôlei Brasil. As quartas de final são em jogo único, com mando dos quatro melhores classificados. As semifinais e finais acontecem em Jaraguá do Sul (SC), nos dias 4 e 5 de março. “Este ano, duas equipes (Suzano Vôlei e Café Vasconcelos/IMEPAC/ARACOOP/Araguari) vieram da Superliga B garantiram vaga na Copa Brasil, o que mostra o equilíbrio do vôlei nacional. Teremos uma competição de ótimo nível, que vale a primeira taça nacional do ano e vaga para duas importantes competições. Todos os jogos terão transmissão ao vivo pelo sportv2 e o torcedor ainda terá a opção de acompanhar algumas partidas pelo Canal Vôlei Brasil. Jaraguá do Sul, que receberá a fase final, não tem uma equipe na Superliga, mas tem uma população apaixonado por voleibol. O objetivo da CBV é alcançar novos públicos, aumentar a visibilidade do vôlei, das equipes e de seus parceiros”, explica Marcelo Hargreaves, diretor de Superliga e Novos Negócios da CBV.

Campeão da Superliga B em 2022, o Suzano Vôlei retornou à elite do voleibol brasileiro após 12 anos. Com a quinta posição ao final do turno da Superliga 1XBET masculina, enfrenta o quarto colocado, Sesi-SP, na estreia da Copa Brasil. Um dos destaques da equipe é o ponteiro Daniel Muniz, quarto maior pontuador da Superliga, com 240 acertos. “É uma grande oportunidade para a nossa equipe, ainda mais sendo a primeira vez do Suzano na Copa Brasil. É uma cidade que respira vôlei e nossa principal meta é retribuir esse carinho com vitórias e títulos. O Sesi-SP é uma equipe com muita história na competição. Será um jogo equilibrado, não há favoritos”, analisa Daniel.

Outro novato na Copa Brasil é o Café Vasconcelos/IMEPAC/ARACOOP/Araguari, que estreia exatamente contra o maior campeão da competição, o Sada Cruzeiro, dono de seis títulos. “Participar da Copa Brasil é uma satisfação. Este é o primeiro ano do time na Superliga, e a base do elenco é formada por jogadores jovens, na primeira experiência no vôlei profissional. Essa classificação para a Copa Brasil mostra que o trabalho é bem feito e que o time está crescendo. Vamos aproveitar o alto nível da competição para evoluir tecnicamente e mentalmente. Por ser uma competição de jogos eliminatórios, há uma expectativa de partidas emocionantes, nas quais todos têm chances”, avalia o capitão Bruno Temponi.

Na quinta-feira (26.01), o Farma Conde Vôlei SJC faz seu primeiro jogo na Copa Brasil. O adversário será o Vôlei Renata, um duelo entre duas equipes de campanhas parecidas na temporada. “É um privilégio participar da Copa Brasil. É uma competição importante, que todo o Brasil acompanha. É um campeonato de tiro curto, mas com grande visibilidade. É preciso muito preparo psicológico, pois não há margem para erros. Somos uma equipe nova, e a Copa Brasil é um excelente teste. É a nossa primeira participação, teremos jogos muito equilibrados e estamos preparados para isso”, diz o central Michel Saraiva, quinto maior bloqueador da Superliga 1XBET.

COPA BRASIL MASCULINA

PRIMEIRA FASE

25.01 (QUARTA-FEIRA) Itambé Minas (MG) x Vedacit Vôlei Guarulhos (SP), às 16h30, na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG) – sportv 2 e Canal Vôlei Brasil

25.01 (QUARTA-FEIRA) Sada Cruzeiro (MG) x Café Vasconcelos/IMEPAC/ARACOOP/Araguari (MG), às 19h, no ginásio do Riacho, em Contagem (MG) – sportv 2

25.01 (QUARTA-FEIRA) Sesi-SP x Suzano Vôlei (SP), às 21h30, no Sesi Vila Leopoldina, em São Paulo (SP) – sportv 2

26.01 (QUINTA-FEIRA) Vôlei Renata x Farma Conde Vôlei SJC (SP), às 19h, no ginásio do Taquaral, em Campinas (SP) – sportv 2 e Canal Vôlei Brasil