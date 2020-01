Tragédia no basquete: jogador Kobe Bryant morre em acidente de helicóptero

PUBLICIDADE 

A lenda do basquete Kobe Bryant faleceu neste domingo vítima de um acidente de helicóptero nos arredores de Los Angeles, informou o site de notícias sobre celebridades TMZ, afirmando também que cinco pessoas no total perderam a vida no acidente.

O jornal Los Angeles Times confirmou que houve um acidente de helicóptero nas colinas próximas a Calabasas, no sul da Califórnia.

O acidente aconteceu poucas horas depois da ex-estrela do Los Angeles Lakers, de 41 anos, felicitar nas redes sociais o atual astro da equipe californiana LeBron James por tê-lo ultrapassado e assumido o terceiro lugar na lista de maiores pontuadores da história da NBA, no sábado durante uma partida contra o Philadelphia 76ers.

Segundo funcionários do departamento de polícia do condado de Los Angeles, nenhum tripulante do helicóptero sobreviveu ao acidente desta manhã em Calabasas, ao oeste de Los Angeles.

Kobe viajava com o mesmo helicóptero, um Sikorsky S-76, há anos, desde quando ainda jogava profissionalmente. As causas do acidente ainda não foram reveladas.

Um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos defendendo o Los Angeles Lakers, Kobe Bryant foi campeão da NBA cinco vezes (2000, 2001, 2002, 2009 e 2010), sendo que foi eleito o melhor jogador das nais, o MVP, nos dois últimos anos. Já em 2008 foi eleito o melhor jogador da temporada regular.

Kobe Bryant ainda tem na carreira duas medalhas de ouro olímpicas, em 2008 e 2012, além de ser o jogador mais jovem a jogar um All-Star Game, com 19 anos e 169 dias. Entre outros recordes históricos está os 81 pontos marcados em 2006, a segunda maior pontuação de um jogador na história, e o quarto maior pontuador de toda a história da NBA, só superado no último nal de semana por Lebron James.

Após 20 temporadas na NBA, Kobe tinha se aposentado em 2016, marcando 60 pontos no último jogo contra o Utah Jazz.

Com informações: TMZ, AFP e Agência Estado