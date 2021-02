Torcida do Corinthians coloca faixas de protesto no CT após derrota para o Santos

Com a derrota, o time praticamente encerrou suas chances de classificação para a pré-Libertadores

A derrota para o Santos, quarta-feira, na Vila Belmiro, por 1 a 0, fez parte da torcida do Corinthians colocar faixas de protesto no CT Joaquim Grava. “Respeite nossa história”, “elenco pipoqueiro”, time sem alma”, muito dinheiro e pouco futebol” foram algumas das frases utilizadas para descrever a revolta pelo mau momento do time no Campeonato Brasileiro.

Com a derrota no clássico, a 13ª do time na competição nacional, o Corinthians, décimo na classificação, praticamente encerrou suas chances de classificação para a pré-Libertadores.

Os jogadores e o técnico Vágner Mancini serão recepcionados pelas faixas no treino desta quinta-feira à tarde, quando terão início os preparativos para o jogo de domingo contra o Vasco, na Neo Química Arena, pela 37ª e penúltima rodada do Brasileirão.

O Corinthians tem 49 pontos, ao lado do Bragantino, e briga com o Athletico-PR (50 pontos) e Santos (53) pela oitava vaga brasileira na principal competição sul-americana.

