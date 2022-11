Torcedores de México e Argentina brigam durante o jogo no Qatar

A reportagem presenciou dois torcedores argentinos sendo presos, um deles com o rosto sangrando. Um torcedor mexicano foi levado algemado

Eliane Trindade

Lusail, Qatar

O jogo entre Argentina e México, no estádio Lusail, pelo Grupo C da Copa do Mundo do Qatar, teve briga entre torcedores nas fileiras 4 e 5 da arquibancada, no lado oposto da tribuna de imprensa.

A reportagem presenciou dois torcedores argentinos sendo presos, um deles com o rosto sangrando. Um torcedor mexicano foi levado algemado pelos policiais.

Antes da partida, a Fifa já havia pedido aumento da segurança no estádio, temendo um confronto entre torcedores. A entrada no Lusail Stadium ficou mais rigorosa, com filas maiores.